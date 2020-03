¡De vuelta al escándalo! JC Chávez Jr. dice que el coronavirus es puro cuento y lo siente por la comida china

El ex campeón del mundo aseguró que no cree que haya ningún infectado en su natal Culiacán

Julio César Chávez Jr. no se cansa de generar polémica, pues recientemente a través de redes sociales, el pugilista mexicano comentó que el coronavirus es un show, y lo lamentaba más por la comida china.

“Que hay coronavirus en Culiacán, dicen. Es cierto o no es verdad. Se me hace que es puro show. Ni al caso, de China a Culiacán, aunque hay muchos chinos en Culiacán. Tan buena la comida china”, explicó el ex campeón del mundo en una historia publicada en Instagram.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró el caso del coronavirus como pandemia, al primer campeón mundial mexicano de peso medio le parece que las cosas se están exagerando.