El único talento que le falta a Lili Estefan para ser perfecta

La flaca tiene cientos de habilidades, pero le falta una pasa ser "perfecta"

Lili Estefan es la flaca favorita de la pantalla chica, con su carisma y belleza ha estado por muchos años al frente del programa El gordo y la flaca al lado de su querido amigo Raúl de Molina. Y si bien sus fanáticos podrían pensar que la flaca es perfecta, hay un talento que le falta, aquí te contamos de qué se trata.

Y es que la conductora sabe hacer de todo, no solo es toda toda una mujer de negocios, sino que también sabe de moda y puede dar los mejores consejos para combinar los zapatos. Esto se le suma a su pasión por la danza, la cual tuvo desde niña, y a su increíble química con la cámara.

Sin embargo la única cosa que le falta a Lili para ser perfecta es saber cocinar. Así es, la flaca no sabe cómo preparar ni el platillo más simple. Así lo confesó durante la navidad del año 2018, cuando los conductores estaban hablando de sus respectivas cenas navideñas.

Pero esto a Lili no le quita el sueño, pues no está cerrada a aprender algo nuevo, incluso invitó a Raúl a cenar a su casa el día que aprenda a hacer algo. Por otro lado, esta pequeñez no es nada en comparación con sus más de 30 años de carrera al frente de la cámara. Sin duda a los fans de la flaca no les importa que no sepa cocinar mientras siga compartiendo con ellos las tardes.