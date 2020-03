¡Suspendido! No habrá Preolímpico de CONCACAF por coronavirus

Concacaf suspends all its competitions scheduled to take place over the next 30 days

Read More: https://t.co/XDLQ9xZ5Jj

Concacaf suspende todas sus competencias programadas a realizarse en los próximos 30 días

Más Informaciones: https://t.co/98t6zkql7F pic.twitter.com/ya7ncPDQL3

— Concacaf (@Concacaf) March 13, 2020