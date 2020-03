Medallista mexicano es acusado de violencia de género y de amenazar de muerte a su exnovia

Edna Quintanilla denunció a su ex a través de un video que difundió en redes sociales

El atleta Fernando Daniel Martínez Estrada está envuelto en un escándalo tras la publicación de un video en el que su ex novia lo acusa de violencia de género y de amenazarla de muerte.

Edna Quintanilla, la mujer con la que el velocista compartió tres años y medio de relación sentimental, mencionó que el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 la golpeo en diferentes ocasiones, una con el puño cerrado, incluso.

“Tuvieron que pasar más de dos meses para que tuviera el valor de alzar la voz, después del movimiento del pasado 8 de marzo encontré la fuerza y el apoyo que me hacía falta para armarme de valor y hacer pública mi historia. Hoy comparto una de las experiencias más fuertes que he pasado en mi vida con la intención de concientizar de que es real, no es invento y que a todas nos puede pasar”, menciona en la grabación.

Fernando Martínez, medallista olímpico de los #JuegosPanamericanos Lima 2019 y militar fue acusado por su ex pareja por violencia de género, luego de ser víctima de agresiones físicas y psicológicas. https://t.co/U76nHIzypY — ContraRéplica (@ContraReplicaMX) March 12, 2020

“La primera vez que me violentó (…) me tomó del cabello y me amenazó de muerte ‘¿quieres que te mate, perra?’, me dijo (…) En otra ocasión me golpeó con el puño cerrado y me dejó marcas en la cara y cuello. Hubo otro episodio en el que me hizo una llave en el que casi me hace perder el conocimiento. Esa vez me dio un último jalón de cabello y se fue”, relató Quintanilla.

Al final del video aparece el documento de la denuncia que levantó ante las autoridades correspondientes Edna Quintanilla, quien revela que grabó el video porque las autoridades no han hecho nada al respecto y dijo temer por su vida y la de su familia: “Es por eso que se hace esta denuncia pública, ya que en la actualidad las redes sociales funcionan más como denuncia y prevención que otras instancias (…) Espero que este mensaje sirva de inspiración y de fuerza para otras mujeres que pasan por una situación similar y que esto les ayude a alzar la voz. Ni una menos”, sentenció.