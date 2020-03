Ana Brenda Contreras de “Por Amar Sin Ley” y su odisea entre las rocas

A la actriz mexicana le gusta la adrenalina

Hace un par de semanas, Ana Brenda Contreras decidió realizar un viaje a los cañones rocosos de Arizona y, contrario a como siempre lo hace, en esta ocasión no puso fotografías o videos en sus redes sociales para contar su experiencia y es hasta ahora que ha decidido hacerlo con un extenso video.

Aprovechando que sus fans reaccionaron positivamente ante la noticia de la apertura de su canal de Youtube, la actriz decidió inaugurarlo mostrando cada paso que dio en el llamado “Antelope Canyon” y en otras formaciones rocosas y aseguró que nunca se imaginó que escalar la montaña le costara tanto trabajo, aunque valió la pena tras poder ver el paisaje final.

“Desde que empezamos a subir me faltaba el aire y me dio pánico, sentía que no iba a poder. Una vez que estuve ahí viviendo la experiencia se me fue haciendo más fácil y le fui perdiendo el miedo, aunque sí llegó un momento en el que pensé que mi cuerpo no me iba a responder y me puse a llorar. Como me quedé atrás de mi grupo original me acabó resctando una guía de turistas que llegó después”, dijo Ana Brenda.

Para finalizar, la protagonista de “Por Amar Sin Ley” señaló que la adrenalina que tuvo durante a escalada sólo la ha sentido en dos ocasiones: cuando grabó una telenovela por primera vez y cuando protagonizó su primera obra de teatro. Asimismo, aseguró que una vez adentro del cañón se maravilló con los colores y las formas de las rocas.