Cuándo surgió la rivalidad entre el Príncipe William y su hermano Harry

¿Cuáles son las principales razones?

Foto: OWEN HUMPHREYS/AFP via Getty Images

Desde el desafortunado deceso de su madre, la Princesa Diana en 1997, el Príncipe William y su hermano Harry, siempre habían parecido muy unidos.

Sin embargo, durante el último año, el distanciamiento entre ambos se ha hecho muy notorio e incluso allegados a la casa real, lo han confirmado. Pero ¿Qué fue lo que los llevó a esto?

Aparentemente todo comenzó cuando, el ahora ex príncipe, Harry comenzó su relación con Meghan Markle.

Al parecer durante ese periodo, el Príncipe William le hizo saber a Harry que estaba preocupado por él ya que el noviazgo que mantenía con Meghan estaba avanzando muy rápido.

Harry y Meghan se comprometieron tan solo unos cuantos meses después de comenzar su relación, cuestión que el heredero a la corona no aprobó, pues creía que no Harry aún no conocía lo suficientemente bien a su, en ese entonces, futura esposa.

Supuestamente fue a partir del matrimonio entre Harry y Meghan que la relación entre los hermanos se tornó más ríspida.

Tiempo después Harry declaró en una entrevista que le hizo a la antropóloga Jane Goodall él y Meghan solo querían tener 2 hijos por el bien del planeta. De acuerdo con fuentes allegadas a la familia real, esta declaración hizo que Kate y William se sintieron aludidos, pues ellos tienen 3 hijos.

Finalmente los rumores cobraron más fuerza cuando Harry y Meghan decidieron renunciar a sus títulos reales y crearon otro equipo de comunicación independiente al de Kate y William.

A todo esto se le sumó que Harry también renunció a la fundación real que había creado junto con su hermano en 2009 para hacer trabajos de caridad.

Al parecer esto no acabará aquí pues ahora que Meghan y Harry se mudarán a Canadá, es probable que la distancia emocional siga creciendo entre ambos