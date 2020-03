Metro de Nueva York toma $1 mil millones y agota su crédito para compensar déficit agravado: 60% menos pasajeros por pandemia

MTA está retirando la totalidad de su crédito disponible y pide fondos adicionales al Congreso Nacional

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) tomará prestados $1 mil millones de dólares mañana para reforzar su balance final mientras el coronavirus causa estragos en sus ya deficitarios ingresos por tarifas, dijeron el miércoles las autoridades.

Además, el martes el presidente de la agencia, Pat Foye, escribió una carta a la delegación de NY ante el Congreso solicitando $4 mil millones en ayuda federal para dar cuenta de las pérdidas.

“La MTA está retirando $1 mil millones en su línea de crédito existente a medida que continúa su papel esencial en respuesta a la pandemia de COVID-19″, dijo Foye en un comunicado adicional.

El préstamo de $1 mil millones representa la totalidad del crédito disponible de la MTA. “Estos fondos de emergencia, que se retirarán el 20 de marzo, son críticos a medida que la agencia encuentra un precipicio fiscal debido a pérdidas de ingresos significativas y sostenidas y al aumento de los gastos resultantes de la pandemia de coronavirus”.

Las tarifas que pagan los usuarios representan sólo aproximadamente la mitad del presupuesto operativo de $18 mil millones de la MTA.

La cantidad de pasajeros en el subterráneo disminuyó 60% el lunes, en comparación con el mismo período del año pasado, según la agencia. En Metro-North y Long Island Rail Road los desplazamientos ferroviarios se redujeron en 90% y 67%, respectivamente. Se estima que desde ese día el tráfico ha bajado aún más por el cierre de las escuelas y también muchos adultos han limitado sus traslados al mínimo.

La agencia continúa operando horarios regulares de autobuses y trenes a pesar de la reducción de pasajeros. Ha sido un pedido de las autoridades para garantizar que los empleados en servicios imprescindibles no se queden varados.

“Ha habido una caída precipitada en la cantidad de pasajeros”, comentó Foye en una entrevista televisiva ayer. “Claramente, la cantidad de pasajeros bajará durante la duración de la pandemia y un período posterior”.

Aunque préstamo de $1 mil millones representa la totalidad del crédito disponible de la MTA, el director ejecutivo de Reinvent Albany, John Kaehny, dijo que la agencia probablemente podrá pedir más préstamos; el desafío será pagar esos préstamos.

“Ahora tendrán que comenzar a pagar intereses sobre ese dinero”, dijo Kaehny a New York Post, explicando la difícil situación. “Si no obtiene ese rescate, no tiene dinero para devolverlo”.