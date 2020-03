Presidente de El Salvador le responde a Residente por videochat sobre las medidas tomadas contra coronavirus

En el país centroamericano solo se han reportado cinco casos de la enfermedad; muchos elogian el proceder de Nayib Bukele

El cantante puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, conversó esta noche con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la pandemia de COVID-19 y las medidas preventivas que ha tomado en su país para mermar el contagio del coronavirus.

La conversación, que se transmitió en vivo a través de las redes sociales del artista, comenzó a eso de las 7 p.m., hora de Puerto Rico, conectándose más de 100,000 personas. Luciendo una gorra deportiva, Bukele se conectó a la conversación desde su oficina en la Casa Presidencial de El Salvador, mientras el artista puertorriqueño lo entrevistó desde su residencia en Puerto Rico.

Luego de los saludos iniciales -en el que el presidente de El Salvador le dijo al artista puertorriqueño que lo podía tratar de tú o de vos- comenzó el diálogo destacando el plan a gran escala que tiene el líder salvadoreño para que la gente se quede en sus casas. También habló sobre las medidas que propone para eximir de agua y luz a los salvadoreños y que se le otorgue prórroga de préstamos en lo que enfrentan la pandemia que ha afectado al mundo con más de 400,000 casos confirmados.

Bukele fue crítico sobre la manera en que Estados Unidos está tratando la pandemia y dijo que si no actúan con prontitud se enfrentarán a un problema que se les saldrá de las manos y del que no habrá dinero que pueda resolver.

“Están haciendo muy poco”, dijo. “El impacto económico lo vamos a tener. Pero, ¿de qué nos va a servir el dinero en la tumba?”, cuestionó criticando la posición del presidente Trump, quien contempla reducir las medidas preventivas de contagio del COVID-19 para no afectar la economía. “¿Para qué quiero 100 millones si no vas a poder comprar una cama en un hospital con ese dinero? Ahorita el dinero todavía tiene valor, pero cuando la pandemia crezca más, ahí no habrá dinero que valga”, agregó Bukele, de 38 años.

Durante el intercambio, Residente le hizo varias preguntas al presidente salvadoreño que el público le compartió a través de las redes sociales.

Uno de los primeros gobiernos en América en alertar sobre el virus y las medidas preventivas para mermar el contagio fue el del presidente de El Salvador.

De hecho, en las redes sociales circula un vídeo en el que el Bukele pondera la salud de las personas ante cualquier pérdida financiera y económica provocada por la crisis y emergencia de salud mundial al tomar medidas que incluyeron la orden de una cuarentena obligatoria de 21 días, suspensión de clases en instituciones públicas y privadas. Bukele ha sido enfático en el aislamiento social extremo para evitar que las cifras de casos confirmados con el coronavirus sigan en aumento.