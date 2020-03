¿Cuánto dinero federal hay por el coronavirus y para quién?

Washington da luz verde a un plan de estabilización económica durante la pandemia

La Cámara de Representantes aprobó el viernes a primeras horas de la tarde el Cares Act, el paquete de ayudas de emergencia para la economía valorado en $2 billones ($2 trillion en inglés o 2,000,000,000,000).

Ha sido un voto por aclamación pese a la oposición del legislador republicano de Kentucky Thomas Massie quien invocó, sin éxito, el reglamento para un procedimiento que podría haber retrasado la firma del presidente, Donald Trump.

Esta firma llegó horas más tarde y con ello se liberó el mayor paquete de intervención pública en la historia contemporánea. ¿El objetivo? Sostener a una economía semi parada por las medidas de contención de la pandemia provocada por el coronavirus.

Contribuyentes, estudiantes, pequeñas, medianas empresas y grandes corporaciones, serán atendidas por el dinero público. El dinero federal también llegará a los hospitales y los estados para hacer frente a las crisis locales. Es la tercera y más expansiva medida hasta la fecha de carácter legislativo –quizá no la última– .

Aquí les damos algunas de las medidas más importantes:

Para los contribuyentes:

Cada adulto que declare impuestos recibirá una ayuda de $1,200 y $500 por hijo (libre de impuestos) si sus ingresos están por debajo de $75,000 anuales en caso individual y $150,000 en caso de parejas.

Si se exceden estas cantidades entonces se eliminará $5 por cada $100 de más en estos ingresos. En caso de familias monoparentales con descendientes (madres y padres solteros) el ingreso íntegro de este dinero llegará si se gana menos de $112,500 anuales.

No hay que solicitar esta ayuda. No hay formularios que rellenar.

El Gobierno mandará este capital a quienes hayan presentado sus taxes en 2018 y 2019. De hecho, calculará el cheque con respecto a lo declarado. Las taxes de 2019 se pueden presentar hasta el 15 de julio porque se amplió el plazo del 15 de abril.

Quien haya facilitado al IRS la cuenta para el depósito directo cuando hizo los taxes recibirá en su banco en un par de semanas. Quienes no lo hayan hecho así deben esperar un cheque en el correo. En situaciones anteriores han llegado a tardar meses aunque los primeros se empezarán a mandar el 6 de abril.

Si hizo sus taxes con ITIN no va a recibir dinero. Los inmigrantes indocumentados se quedan sin dinero porque este llega solo a quienes tengan un número de Seguro Social válido y los inmigrantes sin visado o residencia pagan con ITIN.

Quienes reciben sus beneficios del Seguro Social por el motivo que sea y no han presentado declaración de impuestos porque no tengan obligación de hacerlo, también recibirán el pago.

Para los desempleados

La ley de ayuda por el Covid-19, amplía los supuestos de asistencia al desempleo e incrementa los beneficios.

Los estados seguirán pagando el cheque, que ronda como media unos $340 semanales dependiendo de cada estado, a quienes califiquen para ello. La cantidad e tiempo que cada desempleado lo cobra depende también de cada estado aunque se permite que haya extensiones de 13 semanas más.

Y a esto se unen $600 por esta ley durante cuatro meses, independientemente de lo que dure el cheque estatal. Si se recibe la media estatal, un desempleado puede cobrar $940 a la semana.

La ampliación de estas pagas llegan a personas que antes no calificaban. Los $600 estarán disponibles para personas que se auto emplean, los freelancers y contratistas además de los participantes en el empleo gig o por tareas como quienes manejan carros para Uber o Lyft.

Quienes no pueden trabajar porque el empleador cesa de operaciones temporalmente debido al Covid-19 o porque está en cuarentena o quien deja su empleo debido al riesgo de exposición o infección o por tratar a un miembros de la familia, tienen derecho al pago por desempleo.

La ley no requiere que el trabajador renuncie para recibir los beneficios en caso de que sea por el Covid-19.

Para la salud

Las aseguradoras privadas deben cubrir los costos del Covid-19 y la prueba para determinar si se sufre será gratuita. La vacuna, cuando la haya, estará dentro del plan de salud de los seguros.

Hospitales y Centros de Salud Comunitarios recibirán ayudas para poder proveer los servicios. Y se autoriza el desembolso de dinero para la salud de veteranos y se activen los servicios de telesalud.

Para la red social

Los bancos de alimentos recibirán $450 millones y los programas de alimentos para niños, centrados alrededor de las escuelas que están mandando comida, recibirán $8,800 millones. El doble de esta cantidad se dedica a que el SNAP o cupones de comida lleguen a nuevos participantes.

Quienes tengan préstamos de estudiantes federales podrán retrasar pagos hasta finales de septiembre sin penalidades y quienes reciban ayudas de sus empleadores para pagarlos no tienen que reportar como ingresos en sus taxes del año que viene cantidades de $5,000.

Para pequeñas empresas

Son pequeñas empresas las que tienen menos de 500 empleados y para estas compañías hay una serie de ayudas de distinto tipo.

Concesiones de dinero — grants– de un máximo de $10,000 para fondos de emergencias que necesiten cubrir costos operativos.

Además una de las partidas más grandes de esta ley ($350,000 millones) se dedica a que el Small Business Administration pueda hacer préstamos de un máximo de $10 millones para que se mantengan las plantillas o se hagan pagos cruciales para mantener la actividad, como el del alquiler. Hay dinero también para cubrir pagos de préstamos anteriores concedidos antes de esta crisis durante un cierto periodo de tiempo.

LA SBA precisa una burocracia que es bastante extensa y en el pasado muchos empresarios han decidido no optar por el capital disponible debido al trabajo que daba pedir cantidades bajas. Esto cambia durante la crisis.

Algunos préstamos pueden ser perdonados.

Grandes corporaciones

Otra de las provisiones más caras de la ley, medio billón aproximadamente, se destina a aerolíneas y sin dar nombres a Boeing. Una empresa aeronáutica que es clave para los intereses de seguridad nacional y sus proveedores.

Aerolíneas de pasajeros y de transportes de mercancía recibirán un máximo de $25,000 millones y $4,000 millones respectivamente para cubrir salarios. También hay ayudas para las empresas de los aeropuertos (quienes gestionan maletas por ejemplo) y los propios aeropuertos.

Las empresas no pueden despedir masivamente, mantendrán las rutas, no elevarán las compensaciones de sus ejecutivos por debajo de una cantidad y es posible que tengan que aceptar la entrada en el capital del Estado. No podrán recomprar sus acciones en los mercados.