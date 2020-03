Xavi Hernández ya habla de su regreso al Barça: quiere al equipo “desde cero” y también quiere a Neymar

La ex estrella azulgrana está preparando todo para volver y hacer otro equipo histórico

Xavi Hernández, excapitán del Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd catarí, aseguró que quiere entrenar al Barcelona, pero con la condición de liderar un proyecto “que empezara de cero” y en el que tuviera libertad para tomar decisiones.

En una entrevista publicada en ‘El Magazine’ del diario La Vanguardia, el exjugador catalán, habló por vez primera desde que le ofrecieron asumir las riendas del primer equipo azulgrana en sustitución de Ernesto Valverde, puesto que finalmente asumió Quique Setién.

Xavi en @LaVanguardia confirmando la propuesta y dando detalles muy interesantes. Alguien se tendrá que volver a tapar #Barça pic.twitter.com/lSuKE5cOuh — Gerard Romero (@gerardromero) March 29, 2020

“Tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, reveló preguntado por la oferta que recibió.

Xavi:

🗣 "Quiero volver al Barça, pero no puede haber nadie tóxico cerca del vestuario"

🗣 "Yo ficharía extremos, tipo Neymar -no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular" https://t.co/ETBvBVgb4f — MARCA (@marca) March 29, 2020

En este sentido, Xavi subrayó que quiere trabajar con personas de su confianza “con quienes haya lealtad”, precisó, y admitió que entre ellos se encuentran Carles Puyol y Jordi Cruyff.

“Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo; no quiero decidir solo”, añadió.

Xavi Hernández: “Quiero volver al Barça, pero para empezar un proyecto desde cero” https://t.co/mZS89wL1X4 — Víctor Font (@victor_font) March 29, 2020

En la entrevista, al ser preguntado por su ‘dream team’, Xavi elogió a jugadores de la actual plantilla, y afirmó que ficharía extremos como Neymar, Jadon Sancho o Serge Gnabry.

“Yo ficharía extremos, tipo Neymar -no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular-; el Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry“, zanjó.