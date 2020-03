Cuomo advierte de medidas extremas si no se respeta el distanciamiento social por coronavirus

El Gobernador aseguró que pese al auge del brote, que ya elevó el número de muerte en el estado a 1,218, muchos siguen sin tomar las medidas en serio

La crisis generada por el auge del coronavirus en Nueva York sigue indetenible, con más de 66,000 personas contagiadas en el estado y 36,221 en la Gran Manzana, y 1,218 muertes hasta al cierre de la edición este lunes (253 decesos más que el domingo). Y aunque millones de personas en el estado han seguido al pie de la letra los protocolos de distanciamiento social y el confinamiento en cuarentena, todavía hay muchos neoyorquinos desobedientes que no están tomando la situación con la seriedad y responsabilidad que amerita, por lo que pudieran tomarse medidas más estrictas en los próximos días.

Así lo advirtió este lunes el gobernador Andrew Cuomo, durante la conferencia de prensa diaria sobre la crisis, en la que lamentó con mucha preocupación que todavía haya personas aglomeradas en parques, como si no estuviese pasando nada.

“Sé que puede ser opresivo y aburrido (el encierro) pero es para salvar vidas, pero todavía hay gente que está en parques donde hay mucha densidad de personas. No es momento de estar en las zonas de recreo ni estar jugando basquetbol con otra gente, y si esto sigue así, vamos a tomar acciones de manera obligatoria y cerrar las zonas de juego para salvar vidas”, dijo Cuomo, quien recordó una vez más que para frenar el brote urge que las familias se mantengan confinadas.

“La situación es dolorosamente clara, no hay dudas sobre las consecuencias o el dolor, ni sobre lo que debemos hacer (…) la gente tiene que ser responsable y quedarse en sus casas. Cuando emití la orden de hacerlo, no fue porque era algo agradable, se trata de una orden. Si salen de la casa se están exponiendo al peligro y están exponiendo a otros al peligro. Se pueden infectar y al volver a casa infectar a otros”, advirtió el mandatario estatal.

Llega barco hospital

Cuomo hizo las declaraciones después de la llegada del barco hospital Comfort a Manhattan, que cuenta con 1,000 camas hospitalarias, las cuales empezarán a usarse de inmediato, pero no para pacientes con coronavirus sino para cualquier otra emergencia y así liberar camas en los hospitales para atender a los contagiados con COVID-19 que se espera sigan llegando.

La embarcación, que llegó al muelle de la calle 50, el ‘Pier 90’, de la Gran Manzana a eso de las 11:00 a.m., cuenta además con 12 salas de operaciones.

El buque se suma al plan de crear nuevos espacios hospitalarios temporales en la ciudad, como creado en el Javits Center de Manhattan, que desde este lunes ya está abierto para recibir a 1,000 pacientes que serán atendidos en igual número de camas que fueron adecuadas.

Con crudeza Cuomo mencionó que el panorama por ahora no es muy alentador y advirtió que es urgente que el estado esté preparado completamente para cuando llegue lo peor, que dijo está por venir.

“Si esperamos para prepararnos para que una tormenta nos golpee, es demasiado tarde. Tenemos que prepararnos antes de que la tormenta llegue y en este caso la tormenta es cuando se llega a ese punto alto cuando golpea y no sabemos cuando estaremos ahí”, advirtió el líder demócrata, quien según sondeos cuenta con el 87% de aprobación de los neoyorquinos por la manera como está manejando la crisis del coronavirus.

Alcalde alerta de más necesidad

Sobre las nuevas adiciones hospitalarias que trae el buque Comfort, el alcalde Bill de Blasio se mostró positivo, aunque confesó que todavía la ciudad está muy lejos del número que se requiere para poder atender a los neoyorquinos cuando los contagios crezcan.

“Esto es como agregar un hospital más a la ciudad de Nueva York. Es un impulso grande ver a militares llegando para ayudarnos”, comentó el mandatario local. “Nosotros empezamos con 20,000 camas, pero necesitamos tener 60,000 para principios de mayo, según lo que sabemos ahora, es como agregar 40 buques Comforts más. Esa es de la magnitud de la que estamos hablando.

Tras darle la bienvenida al barco-hospital, el gobernador Cuomo también destacó que el segundo reto de la ciudad, además de lograr que los neoyorquinos respeten las normas de distanciamiento social, es no dejar que el sistema de salud se quede corto a las necesidades.

“Nuestra otra misión es muy clara y tiene que ver con el frente de batalla que es el sistema de salud en los hospitales. Ahí es donde estamos peleando esta guerra. Sabemos donde el enemigo va a atacar, que va a infectar a un número grande de gente que serán enviados al sistema de hospitales, pero si el sistema no puede lidiar con eso va a colapsar. No podemos dejar que el sistema hospitalario se abrume“, dijo el Gobernador, quien definió a los trabajadores de la salud como “los soldados en esta lucha”.

En ese mismo orden de ideas, Cuomo pidió a médicos, enfermeros y cuidadores de otros estados que no estén en crisis que vengan a trabajar a Nueva York para dar una mano en estos momentos.

“Necesitamos reclutar a más trabajadores y profesionales. Necesitamos darle un descanso a enfermeros y doctores (que están trabajando largas jornadas) y vamos a regresar el favor mañana cuando Nueva York esté del otro lado”.

Desacelera el número de casos

Cuomo informó que en todo el estado tan solo un condado no tiene casos de coronavirus y aunque insistió en que el brote es muy peligroso, reveló un dato que pudiera ser algo alentador en medio del aumento de hospitalizaciones.

“Antes teníamos el doble de casos cada dos días, luego el doble cada tres días, luego cada cuatro días, después cada cinco días y ahora tenemos el doble de casos cada seis días, lo que quiere decir que aunque los números en general están subiendo, el promedio de doblar el número de casos, está realmente bajando“, concluyó el mandatario.

Cuomo reafirma que nadie podrá ser desalojado por no pagar renta en crisis del coronavirus

Por otro lado, el gobernador Cuomo recalcó una vez más, que en medio de las actual crisis que vivien miles de familia a lo largo y ancho del estado debido al confinamiento y a la pérdida de sus empleos, los caseros no podrán desalojar a inquilinos que no puedan pagar sus rentas.

“Nadie puede ser desalojado por no pagar arriendo. La verdad es que muchos no pueden pagar sus rentas, porque muchos no pueden trabajar. Técnicamente los propietarios de apartamentos tienen el derecho de empezar un desalojo, pero yo ordené que nadie puede ser desalojado por los próximos tres meses y punto”, dijo el Gobernador. “Si hay gente que puede pagar y quiere pagar (puede hacerlo), pero nadie puede ser desalojado por no pagar renta. No habrá desalojos y ya veremos qué va pasando y como van las cosas”

Casos de coronavirus en NY: