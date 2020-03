Sara Corrales sube la temperatura posando con sexy bikini junto a una amiga

View this post on Instagram

No soy de muuuuchas amigas! Prefiero pocas, pero muy reales, de esas que te aman de verdad, de esas que saben pedir perdón, que saben aconsejarte desde el corazón, de esas que valen la pena. ETIQUETA A TUS MEJORES AMIGOS(AS) 💛🧡💛 Cómo vamos pues en esta cuarentena? Felices? Ocupados en cosas productivas? Haciendo deporte en casa? Meditando? Leyendo? Pasando tiempo con tu círculo de familia? Hablando con viejas amistades? Limpiando y organizando tu hogar? Agradeciendo a Dios por estar vivo? No? Tus respuestas fueron no? Ok! Tienes varias cosas que revaluar. En mente positiva… no hay cabida para cosas negativas. Bye! Los quiero. 🧡💛🧡 . . ⭐️ @besalosroques (la mejor agencia de viajes, escuela de kite, buceo de Los Roques). ⭐️ @posadamalibu (la mejor posada de El Gran Roque). ⭐️ @kiteecotravel (agencia que hizo realidad el mejor viaje de mi vida).