“Con el coronavirus no se juega”: Álex Blanco, periodista de Fox Sports, quien reveló que es portador del COVID-19

El excomentarista de Telemundo confirmó la noticia en su cuenta oficial de Twitter

El periodista de Fox Sports, Álex Blanco, confirmó que es portador del coronavirus con una misiva publicada en su cuenta oficial de Twitter.

El comentarista describió que su poca actividad en las redes es consecuencia de que no la está pasando muy bien, debido a los síntomas que ha sufrido por el COVID-19, enfermedad con la que acaba de ser diagnosticado.

“Amigas y amigos… imagino que les extrañará que los últimos días no haya bombardeado las redes sociales como suelo hacerlo, comentando con ustedes diversos temas relacionados con el deporte. Pues bien, ahora confinado pero seguro y con muy buena atención médica, les quiero decir que con el Coronavirus ¡No se juega! Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo”, se puede leer en las primeras líneas de su mensaje.

El periodista deportivo puso como ejemplo su caso para que las personas tomen conciencia y hagan caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias de cada región. Pidió a la gente que lo tomen con seriedad y que aunque esto implique modificar la rutina, es mejor hacerlo que padecer el virus.

“Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie. Gracias a Dios, a mi familia, al apoyo de mi empresa y al personal médico que me cuida y está al pendiente de mí, voy evolucionando poco a poco y espero pronto poder seguir comentando con ustedes el día a día del deporte. Por ahora sólo me queda decirles que aún estamos a tiempo, pero que debemos tomarlo con la seriedad que merece y si eso representa sacrificar o cambiar hábitos y costumbres, háganlo, de verdad se los recomiendo”, agregó y finalizó el documento agradeciendo a quienes interactúan virtualmente con él.