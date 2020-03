“Le tenía miedo”, dijo el diseñador de Selena sobre Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante

Martín Gómez habló de cosas que nunca antes había contado sobre la mujer que acabó con la vida de Selena

Quien fuera el diseñador de Selena Quintanilla, Martín Gómez, habló en exclusiva con la cadena Telemundo en una entrevista reveladora donde dio detalles sobre la homicida Yolanda Saldívar.

Comenzó diciendo que él trabajó con la cantante hasta enero de 1995, año en que la cantante murió. Afirmó que de diciembre a enero Yolanda cambió radicalmente: “Un día me decía que tenía que comer porque trabajaba mucho y al otro no me quería ahí… Yo sabía que estaba en medio de su camino y que por eso debía cuidarme de ella”.

“Esa mujer se estaba volviendo loca, por eso comencé a escribir todo lo que veía” afirmó Martín. Dijo también, que nunca le dijo nada a Selena porque era muy joven, ése era su primer trabajo como diseñador y el miedo lo paralizó. Inclusive, en una oportunidad, su asistente regresó muy asustada de la casa de Yolanda Saldivar, pues habían fotos de Selena “De pared a pared”.

Martín Gómez terminó renunciando. “La Reina del Tex Mex” y él lloraron mucho, pero cuando se enteró de la muerte de la cantante, se sintió terriblemente devastado. Afirmó que haber trabajado con ella lo cambió para siempre.

Aquí les dejamos la entrevista completa que le hiciera Irasema Torres a quien fuera el diseñador de moda de Selena Quintanilla.