Preocupa que no denuncien violencia doméstica en NY por aislamiento por coronavirus

Autoridades instan a las víctimas a usar los recursos que se mantienen disponibles a pesar de la crisis de salud

Muchas familias están viviendo momentos de gran ansiedad y estrés por el encierro obligatorio en el que han tenido que permanecer en las últimas semanas debido a la crisis del coronavirus. Y estas duras condiciones de aislamiento, que pueden ser mucho peores si se pierde el empleo o se enferma con el virus, están provocando situaciones de tensión en los hogares que pueden dar origen a casos de violencia doméstica.

Así lo advirtieron algunos funcionarios neoyorquinos, como la fiscal general del estado Letitia James y el comisionado de Policía Dermot Shea, quienes temen que el aislamiento por la emergencia de salud por el COVID-19 provoque que los casos de violencia doméstica en la Gran Manzana no sean reportados a las autoridades.

“Le hemos preguntado a los oficiales que trabajan con casos de violencia doméstica: ¿ustedes saben quiénes son las personas bajo su área de vigilancia, cuáles son los más vulnerables? Levanten el teléfono, usen el teclado de la computadora y comiencen a comunicarse con ellos. Solo asegúrense de que todo esté bien”, indicó Shea al hablar en vivo en su cuenta de Twitter. El Comisionado sugirió que se hicieran visitas domiciliarias solo para los casos de alta prioridad.

El máximo jefe del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) fue enfático al asegurar que hasta la fecha todavía no se había visto un alza de casos, pero la preocupación es que debido a que todo está en ‘pausa’ por la pandemia, las víctimas no estén buscando ayuda y estén dejando de reportar sus casos a las autoridades. “Lo que me preocupa es que algo esté sucediendo y no se informe”, indicó el Comisionado.

Entre tanto, la fiscal James también reconoció que aunque el aislamiento social es necesario en medio de la pandemia, puede agravar lo que ya es un problema generalizado.

Junto a funcionarios electos y defensores estatales y locales, James recordó a las víctimas de violencia doméstica que no están solos y que la ayuda permanece disponible las 24 horas del día.

“Con la pandemia que obliga a la sociedad a permanecer principalmente en sus hogares, es comprensible que las víctimas de violencia doméstica se sientan particularmente vulnerables en este momento”, dijo la Fiscal General, agregando que a medida que tomamos medidas extraordinarias para enfrentar la amenaza a la salud pública, “no debemos perder de vista el potencial muy real de un aumento en el abuso de la pareja íntima. Animo a quienes experimentan violencia doméstica a buscar recursos relevantes para obtener ayuda y orientación durante estos tiempos difíciles”.

La Fiscalía resaltó que en promedio, más de 10 millones de personas por año son maltratadas físicamente por una pareja íntima en este país.

Aislamiento aumenta la violencia

La directora Ejecutiva de la Coalición del Estado de Nueva York contra la Violencia Doméstica, Connie Neal, también alzó su voz para expresar su preocupación, enfatizando: “La violencia doméstica a menudo aumenta durante y después de un desastre”.

Neal explicó que el aislamiento provocado por la expansión del COVID-19 puede provocar una situación peor. “Debido a que los sobrevivientes de violencia doméstica a menudo ya están aislados, con acceso limitado a recursos financieros y redes sociales, puede ser aún más difícil encontrar y recibir el apoyo que necesitan”.

Los fiscales de distrito de los cinco condados de la Gran Manzana se unieron al llamado para que las víctimas busquen ayuda. “Estos son tiempos difíciles para todos, especialmente aquellos que deben quedarse en casa con una pareja abusiva”, dijo el fiscal de Brooklyn Eric González.

Expresiones similares hizo la fiscal de El Bronx, Darcel Clark, al asegurar que “sabemos que en estos tiempos de incertidumbre y sensibilidad, los sentimientos de aislamiento nos dan razones para preocuparnos por la violencia de pareja”.

“El estrés de la situación actual es difícil”, dijo a su vez la fiscal de Queens Melinda Katz. “Particularmente ahora, mientras todos nos quedamos en casa para detener la propagación del COVID-19, debemos sentirnos seguros en nuestros hogares y comunidades. Nadie debe enfrentar más riesgos o peligros debido a la violencia doméstica”.

¿Dónde buscar ayuda?