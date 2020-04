¿Qué pasará con las ratas de Nueva York durante la cuarentena?

¿Se irán de la ciudad? ¿Se volverán agresivas?

Una escena que se ha hecho común en el mundo entero durante la cuarentena del coronavirus es la de la aparición de animales salvajes en centros urbanos.

Las redes sociales han sido inundadas con videos de zorros, coyotes, monos y cabras salvajes en las calles de varias ciudades. La menor presencia de humanos y menos tráfico en las vías abren las posibilidades de los animales, que por décadas han sido confinados a ciertas áreas.

Su exploración tiene que ver con la búsqueda de comida, pero ante eso queda la pregunta sobre cómo la cuarentena ha afectado a plagas urbanas como las ratas y los mapaches, animales que tienen en la basura, especialmente la de restaurantes, su principal fuente de alimentación.

“La gente no está dejando comida y basura afuera, así que no están siendo atraídas”, dijo al New York Times Katy Hansen, vocera de los Centros de Cuidado Animal de la Ciudad de Nueva York

Su respuesta indica que los ratas estarían buscando otros puntos para abastecerse. Es posible que en lugar de ir a los basureros de restaurantes y edificios comerciales se desplacen a sectores residenciales, donde la producción de basura ha cambiado menos.

Otra posibilidad es que las ratas cambien de comportamiento y sean más agresivas en su búsqueda de alimento ya que los humanos han facilitado sus fuentes de comida. Es posible que haya más peleas entre los roedores tal y como ocurrió con los macacos en una ciudad de Tailandia donde era costumbre que los humanos los alimentaran.

Un éxodo de las ratas es poco posible ya que la producción de basura en una ciudad como Nueva York sigue siendo inmensa. Sin embargo, expertos en control de plagas podrían poner en práctica algún tipo de trampas ya que los roedores estarían proclives a ‘morder la carnada’ debido a su desespero por encontrar nuevas fuentes de comida.

“No vamos a volver a tener una oportunidad como esta, cuando la mayoría de restaurantes y edificios están cerrados temporalmente”, dijo al NY Times Claudia Riegel, directora ejecutiva de la Junta de Control de Roedores, Termitas y Mosquitos de Nueva Orleans, una ciudad en donde ya se vio un desplazamiento de las ratas a otros sectores.