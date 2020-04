Carolina Miranda de “Señora Acero: La Coyote” sufrió doloroso accidente al correr en bikini en el jardín

Se abrió un dedo del pie

Como muchas personas, Carolina Miranda ha tratado de buscar actividades entretenidas para sobrellevar de la mejor manera posible la cuarentena por el COVID-19; sin embargo, nunca se imaginó que un juego acuático con sus amigos terminaría en un accidente que ahora la tiene sin poderse mover bien.

La protagonista de la serie “Señora Acero: La Coyote” compartió en Instagram Stories que estaba haciendo unas guerritas con pistolas de agua y en uno de los disparos se tropezó y cayó, provocando que uno de sus dedos del pie sufriera una cortada muy profunda, por lo que tuvo que llamar a un médico para que fuera hasta su casa a atenderla.

“Jugábamos felices unas guerras de agua hasta que…nos estampamos mi madre y yo, me abrí el dedo chiquito del pie. Necesitaba puntadas y no había anestesia, pero vodka sí, así que me puse una buena borrachera, pero no había dolor. Uno de mis amigos se puso a reportar como profesional y mi familia nunca me abandonó”, escribió Carolina junto a los videos en los que muestra su accidente.

Para finalizar, la actriz reveló que a pesar de todo, esta situación tuvo un final feliz, ya que otro amigo suyo fue a la tienda y le compró botanas y dulces para consentirla por su lesión. Asimismo, aseguro que su intención de lograr un cuerpo delgado con dietas y ejercicio se verá frustrada por este peculiar acto de caridad.