El pegado vestido rojo con el que Adamari presumió su figura

Orgullosa de continuar mis labores como la embajadora latina del programa Internet Essentials de Comcast. Nuestra meta es proveerle internet de alta velocidad a los hogares de bajos recursos y así ayudarlos a que se capaciten para mejores empleos y apliquen para los mismos. Como madre, entiendo que el uso responsable del internet en casa es primordial para la educación de los niños y jóvenes. Si tú o alguien que conozcas tiene hijos que reciben almuerzo gratis en la escuela, residen en viviendas publicas o subsidiadas, es veterano de guerra o de la tercera edad y de bajos recursos, pueden aplicar en la página www.internetessentials.com/es/ o llamar al 1-855-765-6995 para información en español. No necesitan historia de crédito y van a poder recibir internet de alta velocidad a $9.95 al mes. #InternetEssentials @xfinitylatino