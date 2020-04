Coronavirus deja en Nueva York su peor día de muertes con 731, pero Cuomo da esperanzas

Aunque los decesos se incrementaron en las pasadas 24 horas, llegando a 5,489, las hospitalizaciones y pacientes entubados disminuyeron, lo que según el Gobernador es una buena señal

Han pasado 37 días desde que empezó la pandemia del coronavirus en Nueva York y este martes el estado registró su peor día, con un total de 731 muertes, la mayoría de ellas ocurridas en la Gran Manzana.

Así lo reveló el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, tras anunciar que el brote ha cobrado ya la vida de 5,489 neoyorquinos, casi el doble del número de víctimas que dejaron los atentados del 9/11 a las Torres Gemelas, y prácticamente la mitad de todas las fatalidades en Estados Unidos. Los contagios llegaron al orden de los 138,832 en el estado, de ellos 72,324 en la ciudad.

“Proyectamos que depende de lo que hagamos se afectarán esos números. No es un acto de Dios sino de lo que la sociedad haga”, aseguró el mandatario estatal, advirtiendo que no se puede bajar la guardia y que hay que continuar siguiendo las reglas de la cuarentena y el distanciamiento social, para evitar muertes innecesarias

“Detrás de cada uno de esos números hay un individuo, una familia, una madre, un padre, un hermano, una hermana. Por lo tanto, hay mucho dolor hoy (…) sabemos que entre más días pase una persona entubada menos chances tiene de salir”, advirtió el político.

Y aunque Cuomo reconoció con mucha tristeza que las cifras de muertes son una terrible noticia, y vio con preocupación el incremento en los decesos en las últimas 24 horas (que durante los tres días anteriores se había mantenido estable), mencionó que hay datos que resultan esperanzadores en medio del pico de contagios del brote que se está viviendo.

“Los pacientes entubados y las hospitalizaciones están disminuyendo cada día. Esa es una buena noticia”, agregó el Gobernador, destacando que Nueva York está en la cúspide del brote y las autoridades están proyectando que el estado está llegando a una especie de meseta que tratarán de mantener.

El líder del estado dijo que en medio de la oscuridad que significa esta crisis, hay más noticia positivas, entre ellas que el sistema hospitalario cuenta ya con unas 90,000 camas para hacerle frente a un eventual desborde de los casos, y que además un número grande de personal nuevo estará ingresando en las próximas horas a reforzar el trabajo de médicos, enfermeras y asistentes.

“En medio del estrés y las dificultades de los hospitales, 7,000 nuevos miembros de personal fueron ya contratados”, dijo Cuomo, agregando que también el tema de la falta de respiradores por ahora está controlado y que el buque militar Comfort, pensado inicialmente para atender a pacientes que no tuvieran coronavirus, ahora se sumará a la lucha directa contra el brote

“Han llegado más ventiladores y estamos tratando de garantizar que cada hospital tenga lo que necesita. En este momento ningún hospital está sobrecargado, gracias a la coooperación de todas las instituciones. Tenemos más alivio con el Javits Center (que tiene 2,500 camas) y el Comfort (1,000)”, agregó el Gobernador.

Cuomo dijo también que aunque no se sabe a ciencia cierta cuando volverán las cosas a la normalidad, desde ya ha empezado a trabajar en el plan para restaurar las cosas en el Estado, y está trabajando en ello, de la mano con Nueva Jersey y Connecticut, ya que muchos trabajadores de Nueva York viven en esas áreas.

“Lo mejor que podemos hacer es estar colaborando los tres estados. Tenemos que empezar a a planear la restauración de nuestras vidas, pero no estamos ahí todavia. No va a ser un asunto de que en solo un día ya todo vuelva a la normalidad. Necesitamos un plan cuando lleguemos a ese punto, en el que no estamos, y ver cómo vamos a reactivar la economía”, aseguró el demócrata, quien reveló los primeros detalles de su plan.

“Mi opinión personal es que eso va a ser a través de los exámenes que se haga la gente (…) vamos a tener que hacer pruebas y saber quien tiene el virus, quien lo resolvio y quien nunca lo ha tenido con un test para ver anticuerpos y saber que quienes ya no sean contagiosos puede volver al trabajo o a la escuela, pero será un asunto a gran escala y ninguna compañía tiene la capacidad de llegar a esa escala”, explicó Cuomo, quien pidió ayuda al Gobierno federal para reactivar la economía de manera rápida cuando sea el momento.

Asimismo, el alcalde Bill de Blasio destacó con buenos ojos que la crisis de respiradores que había hace unos días ya está superada por ahora, y aunque evetualmente se pudieran necesitar más, por ahora gracias a la ayuda de otros estados, la Ciudad tiene suficientes equipos para lidiar con la situación esta semana.

“Proyectamos incluso el domingo que habíamos visto un poco de progreso en términos de cuándo necesitaríamos ventiladores. Hemos visto más progreso ahora. Eso significa que la cantidad de personas que se presentan en nuestros hospitales que necesitan un respirador (estan teniéndolo). Esa situación ha mejorado un poco en los últimos días”, dijo el alcalde, mencionando que el gobernador de Oregón le envió varios ventiladores a la Gran Manzana, al igual que 500 entregados por el gobernador de california. “La gente del país está con nosotros el mundo está con nosotros… estamos dando una pelea profunda y los neoyorquinos sabemos que podemos ganarla. Es maravilloso ver como nos ayudan. Estamos en plena pelea y no la vamos a perder, vamos a prevalecer”, dijo el mandatario.

A pesar de la buena nueva, De Blasio hizo un llamado a los neoyorquinos para que no se confíen todavía y traten de mantenerse sanos a fin de evitar una crisis hospitalaria.

“Quiero asegurarme de que nadie deje de practicar el distanciamiento social y el refugio en el lugar. Debemos continuar con esas estrategias si vamos a proteger vidas”, dijo el alcalde. “Pero puedo decir en los últimos días, algo está empezando a cambiar. No sabemos si será sostenido, pero ahora tiene sentido”.

Las declaraciones del mandatario local fueron acompañadas por cifras del Departamento de Salud e Higiene Mental (DOH) de la ciudad que reportó hasta el momento un total de 3,202 muertes por coronavirus en la Gran Manzana. Las autoridades han confirmado 72,324 contagios en los cinco condados, un 10% más que el día anterior, cuando estaban en 67,820 casos.

El coronavirus en Nueva York: Datos