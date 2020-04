Julián Gil sorprende mostrando su espectacular casa en Miami

Entra y mira el video

Como muchos en el mundo, Julián Gil está recluido en cuarentena en su casa de Miami, lo que no teníamos idea es lo espectacular que es esta moderno lugar de dos pisos, con patio, parrilla, y jacuzzi en donde vive.

¿Cómo lo descubrimos? Es que aunque el presentador de ‘República Deportiva’ es muy privado, no se resistió a los encantos de Clarissa Molina en la conversación que ambos tuvieron dentro del nuevo show de Univision Digital, ‘El Break de las 7’ y se la mostró.

En un live a través de la página de Facebook de Univision Famosos, ambos se entrevistaron mutuamente. Ya te contamos que Julián consiguió que Clarissa confesara que está saliendo con alguien.

Y ella también logró que él le mostrara su enorme casa que tiene en Miami, donde se encuentra encerrado, y de la que sale solamente para hacer su show deportivo de los domingos.

Esa no fue la única confesión que le hizo Julián a Clarissa, también le dijo que no usa desodorante y que volvería sin dudarlo con alguna de sus ex, pero no aclaró con cuál.

Más que seguir contándote, es mejor que veas con tus propios ojos dónde vive.