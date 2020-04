De Blasio asegura que crisis del coronavirus podría ver la luz en mayo o junio; Cuomo lo refuta

Aunque las muertes en Nueva York siguen aumentando, tras las 799 que se registaron en las últimas 24 horas, las hospitalizaciones siguen bajando, lo que, por ahora, es visto como una buena señal

Han pasado ya casi tres semanas desde que Nueva York emitió la alarma sobre el avance del coronavirus, que con 799 pacientes fallecidos en las últimas 24 horas, había ya dejado hasta el cierre de esta edición la dolorosa cifra de 7,067 muertes, 4,260 de ellos en la Gran Manzana, al igual que 159,937 contagios, 87,028 en los cinco condados de la ciudad.

Y justo cuando las muertes siguen en aumento, al igual que los contagios, la pregunta que muchos neoyorquinos, estudiantes y trabajadores desempleados, encerrados en sus casas siguiendo la cuarentena se hacen es: ¿cuándo volverá todo a la normalidad?, o al menos, ¿cuándo comenzarán a regularizarse las cosas en Nueva York?

El alcalde Bill de Blasio dio un poco de esperanza, tras asegurar este jueves que la Gran Manzana podría empezar a ver algo de luz al final del túnel entre mayo y junio. Pero advirtió que eso depende en buena medida del comportamiento de la gente y que se sigan cumpliendo las normas como el distanciamiento social y el confinamiento, y de cómo ello incida en la evolución del brote.

“No creo que ocurra en abril. Si realmente trabajamos duro, tenemos la oportunidad de que sea en mayo o junio”, dijo De Blasio, quien explicó con unas gráficas que la meta es pasar de la fase actual de aumento de contagios a una segunda etapa de baja transmisión y luego al control de la epidemia, cuando se espera que la ciudad empiece a abrirse poco a poco.

“Obviamente hay un camino largo por recorrer. Seguimos teniendo una horrible realidad, y no veo nada siendo fácil en abril. Abril y mayo es cuando tenemos que ganar (esta batalla), abrir esa puerta para empezar la próxima fase (…) ahora que tenemos un chance de ver un poco de progreso, es tiempo de planear la siguiente fase y asegurarnos de que todos entiendan cuales son los objetivos”, agregó el Alcalde.

Cuomo está en desacuerdo

A pesar del pronóstico esperanzador del mandatario local, el gobernador Andrew Cuomo levantó su voz para contradecir a De Blasio y criticó que se atreva a hablar de posibles fechas para reactivar la ciudad.

“No voy a ponerme a adivinar si será en pascua o en junio. Nadie puede decir eso. Cómo puede alguien decir que puede ver hacia adelante y decir que vamos a estar en dos o tres semanas allá… nosotros miramos proyecciones… ¿cuándo creo que esto va a terminar?, no tengo idea, no sabemos si la curva va irse arriba otra vez o abajo. Cada decisión que hacemos no es basada en cuándo uno cree o cuándo uno espera que pase. Tengo que tomar decisiones basado en datos y no sé hoy cuáles serán los datos en cinco semanas“, dijo el Gobernador.

Pero a pesar de sus proyecciones, De Blasio insistió que por ningún motivo los neoyorquinos deben bajar la guardia en las próximas semanas, sino redoblar los esfuerzos. Al mismo tiempo advirtió que si la gente no asume este momento con esa visión, no dudará en imponer otras posibles restricciones adicionales.

El líder municipal dijo que no podía mentir y destacó que existe el gran temor de que pueda resurgir el brote cuando se piense que ya está controlado, por lo que fue enfático en afirmar que para que Nueva York vuelva a una eventual normalidad, pasarán muchos meses, más allá de junio.

“Si hacemos las cosas de manera correcta, no habrá restricciones más fuertes, una opción que espero que nunca tengamos que usar, pero si no es así, las restricciones aumentarán. Si las cosas se empeoran, no es mi ambición, pero habrá más restricciones”, dijo el Alcalde. “Tenemos que prevenir el resurgimiento (de los contagios), proteger el sistema de salud, dar apoyo al personal médico y los equipos, preservar cambios en nuestros comportamientos, proteger a la población vulnerable y tenemos que dar más información y más apoyo”.

Y sobre la manera como la ciudad pudiera volver a funcionar de manera regular, una vez se logre controlar la alarma, De Blasio afirmó que será poco a poco que se vayan quitando ciertas restricciones, a la par con la mayor aplicación de pruebas.

“Veremos todavía mucha gente trabajando desde sus casas por mucho tiempo, quitaremos algunas restricciones, pero todavía seguiremos con distanciamiento social y algunas barreras, porque no podemos arriesgar el resurgimiento. Mejor primero lleguemos ahí y luego podemos ver mejor el panorama”, comentó.

Darán datos ‘en tiempo real’ sobre los casos

En cuanto a la posibilidad de abrir las escuelas antes de que termine el año escolar, no se mostró muy convencido, pero dijo que en los próximos días responderá a ese interrogante y anunció que a partir del lunes próximo la Ciudad comenzará a divulgar datos diarios, en tiempo real, sobre hospitalizaciones por coronavirus, pacientes en Cuidados Intensivos y porcentaje de personas que den positivo a la enfermedad.

“Si esos tres datos logran un progreso sostenido durante un período de dos semanas, se pensará en aliviar algunas restricciones”, dijo el jefe de la Gran Manzana, urgiendo nuevamente al Gobierno federal a que ayude a Nueva York entregando más equipos para que la gente se haga la prueba, pues ese será un medidor más acertado para reducir la propagación del virus.

“Si pudiéramos obtener pruebas generalizadas, comenzaría a cambiar toda la estrategia y nos permitiría hacer mucho más”, dijo De Blasio. “No está claro cómo y cuándo sucederá eso”.

El plan es que los inspectores de salud pudedan hacer seguimiento de los casos, rastrear como se están dando e incluso el Alcalde dijo que aquellas personas que necesiten pasar períodos de cuarentena lejos de sus hogares para no contagiar a más miembros de la familia, serán ubicados en hoteles pagados por la Ciudad, que ya no se necesiten como unidades hospitalarias.

Baja la curva de contagios pero aumentan muertes

Entre tanto, Cuomo insistió en la urgencia de continuar reforzando las medidas que han hecho que la curva de contagios en los últimos días se haya mantenido bajando y como punto positivo destacó que en las últimas 24 horas las hospitalizaciones siguieron reduciéndose, y solo hubo 200 ingresos, menos de la mitad de casos del día anterior que fue de 536. La cifra total es de 18,279.

A pesar de ello lamentó que las muertes sigan creciendo y explicó nuevamente que la razón por la que en los próximos días habrá más decesos es porque es muy probable que muchos de los más de 4,000 pacientes que están en cuidados intensivos y entubados y que llevan semanas así, fallezcan. “Entre más tiempo estén conectados a los respiradores, menos chances tienen de salir”, dijo.

“Este virus es muy, muy bueno en lo que hace. Ayer perdimos más vidas de las que hemos perdido en un solo día hasta la fecha”, recalcó el mandatario estatal, quien también destacó que no se pueden relajar las medidas tomadas, pues de darse un eventual resurgimiento de contagios, que estudios señalan pudieran llegar en el peor escenario a 136,000 hospitalizaciones, el sistema de clínicas colapsaría y no podría atenderlos. Solo hay 90,000 camas.

“La gripe española de 1918 llegó en tres oleadas. Estamos en la primera ola. Todo el mundo asume: bueno, una vez que hayamos superado esto, hemos terminado’. No sería tan rápido asumir eso”, dijo Cuomo. “Este virus nos lleva la delantera desde el primer día. Hemos subestimado al enemigo, y eso siempre es peligroso. Y no deberíamos hacer eso otra vez”.

Datos del coronavirus en NY: