Llega a su fin la primera jornada de la eLiga MX con el Pumas vs. Pachuca como plato fuerte

León vs. Querétaro y Xolos vs. Santos completan la cartelera

La primera jornada del torneo que nos está haciendo olvidar que no hay Champions League está a punto de llegar a su fin. Este domingo viviremos los últimos tres partidos de la fecha inicial de la eLiga MX: León vs. Querétaro, Pumas vs. Pachuca y Xolos vs. Santos.

Abren la cartelera los Esmeraldas del León, que serán representados por Nicolás Sosa y recibirán la visita virtual del Querétaro, manejado por Jason Lucumí; al ser delanteros ambos jugadores se espera un partido arriesgado, con bastantes goles. En el Clausura 2020, el León venció a los Gallos 3-1 y buscará repetir la hazaña, pero ahora en el FIFA 20. El duelo será a las 3 pm ET / 12 pm PT. Cabe recordar que todos los duelos del torneo son transmitidos por TUDN en Estados Unidos.

Una hora más tarde, saltarán a la cancha Pumas y Pachuca, que serán representados por Juan Pablo Vigón y Cristian Souza, respectivamente. Cabe recordar que Vigón ya cayó en pretemporada contra Luis Reyes, del San Luis, quien no pudo vencer el sábado a Julián Quiñones, de Tigres. Como dato curioso, el uruguayo Souza debuto en la Liga MX hace unos meses, en un duelo precisamente contra Pumas, en el que su equipo cayó 2-1, por lo que buscará tomar revancha.

Por la noche, a las 9 pm ET / 6 pm PT, cerrarán la jornada Xolos y Santos, que ingresarán al campo manejados por el mediocampista argentino Alexis Castro y el artillero uruguayo Octavio Rivero, respectivamente. Ambos son una incógnita aún en el videojuego, por lo que el duelo será de pronóstico reservado.