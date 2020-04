Jugador de Monterrey no quiso ir a Chivas por culpa de la Selección de Estados Unidos

Jonathan González terminó jugando para el Tricolor

El jugador de Monterrey, Jonathan González, reveló que rechazó jugar para las Chivas porque tenía el sueño de representar a la Selección de Estados Unidos.

El jugador nacido en Santa Rosa, California, representó al cuadro de las barras y las estrellas en divisiones inferiores, sin embargo hubo varios equipos mexicanos que se interesaron por sus servicios, uno de ellos el Rebaño al cual le dijo que “no”, ya que hay un reglamento en el equipo que no puede haber futbolistas que representen a otra selección que no sea el Tricolor.

“No podía jugar con la Selección de Estados Unidos, si mal no recuerdo, por las normas. Nunca había salido del país. Desde chico empezaba a ir con la Selección a partidos y campamentos de entrenamiento. Había llevado un proceso muy bueno desde chico y nunca había salido del país. Era algo que a mí me representaba”, indicó.

El jugador llegó a Monterrey donde sus buenas actuaciones lo llevaron a ser considerado por Juan Carlos Osorio para ser convocado a la Selección Mexicana, ahí tuvo que elegir y finalmente se puso la camiseta tricolor debutando en un partido amistoso ante Bosnia Herzegovina en el 2018.

Sin embargo, el nivel del jugador fue decayendo y perdió la titularidad con Monterrey, por lo que sus llamados a Selección ya no han sido tan frecuentes y no forma parte del combinado nacional que convocó Jaime Lozano para el Preolímpico de Concacaf, mismo que está suspendido a causa del coronavirus.