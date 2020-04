El condado de Los Ángeles ve el mayor aumento de muertes por coronavirus en un día con 40 casos

El condado de Los Ángeles vio el martes el mayor salto en un solo día en muertes por coronavirus con 40, elevando el número de muertes a 360 y elevando el recuento de casos a 10,047.

“Esto es trágicamente, la mayor cantidad de muertes que he tenido que reportar en un solo día”, dijo la Dra. Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado. “Sé que esto representa vidas que se han vivido con familiares cercanos y amigos que ahora están de luto por esta terrible pérdida”.

Durante las últimas 48 horas, se reportaron 909 nuevos casos de COVID-19, dijo Ferrer.

#COVID19 Update (4/14/20):@lapublichealth reports 670 new cases and 40 deaths.

Total cases in LA County= 10,047

Total deaths= 360

Locations of confirmed cases can also be found at https://t.co/Oe4YmMwm8V

(Thread 1/3) pic.twitter.com/Tddg5u87xr

— Los Angeles County (@CountyofLA) April 14, 2020