Abogan por extender permisos de trabajo para inmigrantes por el coronavirus

Un proyecto de ley fue presentado en ese sentido por la congresista Grace Meng y busca ayudar a muchos trabajadores que sirven en la primera línea de la pandemia

NUEVA YORK.- Este miércoles se presentó en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca extender los permisos de trabajo para los inmigrantes, muchos de los cuales se desempeñan como trabajadores esenciales en la primera línea de lucha contra la pandemia de coronavirus.

La legislación fue presentada por la congresista demócrata Grace Meng, que representa al Distrito Congresional 6 de Queens, que integra el Subcomité de Asignaciones de la Cámara para la Seguridad Nacional.

“Todos juegan un papel para ayudar a combatir el nuevo coronavirus y eso incluye a los empleados esenciales que trabajan incansablemente todos los días para proporcionar los servicios importantes que necesitamos y de los que dependemos”, dijo Meng.

El proyecto presentado por la legisladora neoyorquina se le denominó Ley de Extensión del Documento de Autorización de Empleo COVID-19, ampliaría automáticamente la duración de todos los permisos de trabajo por un año, a partir de la fecha en que se levanta la declaración de emergencia de salud pública del coronavirus. La medida también sería retroactiva, aplicando a los permisos de trabajo que eran válidos en el momento de la declaración de emergencia, pero que expiraron antes de la promulgación de este proyecto de ley.

Inmigrantes, héroes no reconocidos

“Muchos de estos trabajadores son inmigrantes que son empleados de tránsito, de supermercados, de la salud y muchos otros héroes no reconocidos. Las contribuciones y los sacrificios que están haciendo son fundamentales para salvar vidas y combatir este brote”, agregó Meng.

La congresista destacó que se debe asegurar que aquellos con permisos de trabajo que vencen puedan extenderlos automáticamente para que puedan continuar protegiendo a todos y ayudar al país a superar esta crisis.

“Aprobar esta legislación sería lo correcto y responsable, por eso llamo a todos mis colegas para que lo apoyen de inmediato”, subrayó.

La legislación de Meng fue respaldada de inmediato por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC); Adhikaar; National Partnership for New Americans; UnidosUS; Allianza Americas; National Asian Pacific American Women’s Forum (NAPAWF); OneAmerica; One Nation; y Progressive Leadership Alliance of Nevada.

“Nuestra respuesta nacional a la pandemia de COVID-19 ha confirmado cómo los trabajadores con diferentes estatus de inmigración son esenciales para la salud y el futuro de nuestro país, incluidos aquellos cuya autorización de trabajo expirará pronto”, dijo Diego Iñiguez-López, de National Partnership for New Americans.

Drástico impacto de COVID-19

Eric Rodríguez, vicepresidente de la organización defensora UnidosUS, explicó que, si bien muchos de los residentes están en casa practicando el distanciamiento social, millones de personas todavía van a trabajar todos los días para hacer trabajos vitales para la salud y la seguridad de las comunidades.

“Miles de estos trabajadores, ya examinados completamente por el gobierno, dependen de la renovación regular de sus permisos de trabajo para mantener sus trabajos. Es por eso que UnidosUS apoya firmemente este proyecto de ley y la renovación automática de estos documentos”, dijo Rodríguez.

Entre tanto Pabitra Khati Benjamin, directora de Adhikaar, un centro comunitario que defiende a trabajadores nepaleses en Queens, dijo que la Ley de Extensión del Documento de Autorización de Empleo COVID-19 brindaría un alivio muy necesario a los 15,000 trabajadores nepaleses que están amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en este país.

“La crisis de COVID-19 ha impactado drásticamente a la comunidad de clase trabajadora de habla nepalí en Queens y a los trabajadores de bajos salarios en otras partes del país”, dijo Benjamin,

En ese sentido también se pronunció Sung Yeon Choimorrow, directora National del Foro de Mujeres Asian Pacific American.

“Los ataques de la administración Trump contra las mujeres inmigrantes, su capacidad para trabajar, su acceso a la atención médica, incluida la atención de la salud reproductiva, la unificación con sus familias, han sido implacables”, dijo Choimorrow, “Mientras tanto, las mujeres inmigrantes están trabajando en la primera línea de esta crisis con un enorme sacrificio personal. La autorización de trabajo es esencial para la estabilidad económica de los inmigrantes y les permite tomar decisiones críticas sobre sus vidas”.