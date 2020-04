Conservadores enfurecen por ayuda económica para indocumentados de California

La creación de un fondo para dar ayuda económica a inmigrantes indocumentados cayó mal en sectores conservadores.

El gobernador de California Gavin Newsom anunció este miércoles la creación de un fondo para dar a 150,000 indocumentados un pago de $500 dólares como alivio económico por la crisis del coronavirus. El límite por hogar es de $1,000. El fondo utilizará dinero estatal destinado a alivios por desastres.

La medida fue aplaudida por muchos ya que es un reconocimiento al aporte económico de estos inmigrantes a la economía. Muchos de ellos se quedaron sin el estímulo de $1,200 pese a que declaran impuestos con un número ITIN, además de pagar a diario impuestos de ventas.

Sin embargo, algunos simpatizantes del presidente Donald Trump y afiliados políticamente al partido republicanos criticaron a Newsom en redes sociales, al punto de pedir su retiro de la gobernación con la etiqueta #RecallGavinNewsom.

“Acabo de enviar un cheque al que alguna vez el estado dorado por los altos y obscenos impuestos para que él los convierta y se los entregue a un criminal que no está supuesto a estar en Estados Unidos”, escribió en Twitter Victoria O’Kane, autora conservadora.

Los comentarios fueron contrarrestados por defensores de los inmigrantes, quienes recordaron a los conservadores que los indocumentados sí pagan impuestos, además de hacer los trabajos que otros no quieren hacer.

“Si estás tuitiando #RecallGavinNewsom ciertamente eres un chiste. Newsom no ha hecho otra cosa que evitar que millones mueran”, escribió Matthew Harris.

Personas de otros estados participaron de la conversación para defender a Newsom por su gesto con los indocumentados.

“Vivo en Georgia y veo que Gavin Newsom maneja la pandemia como un presidente real. Apoyando a los DREAMERS y a los inmigrantes es lo más compasivo. Ellos contribuyen al país y a la economía”, escribió Yvette Wilson.

