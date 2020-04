McDonald’s en China se disculpa por “negar” acceso a clientes negros en medio de crisis por coronavirus

McDonald’s en China se disculpó por negarle el acceso a residentes negros en medio de la crisis por el coronavirus.

Luego de que se reportaran varios casos positivos de COVID-19 entre la comunidad nigeriana de Cantón, en el sur del país, en un establecimiento de la cadena se leían carteles en los que se indicaba de la prohibición de su entrada.

“Nos han informado que a las personas negras no se les permite ingresar al restaurante”, se lee en el cartel que circula en un video en redes. “Por el bien de su salud, notifique conscientemente a la policía local para el aislamiento médico, por favor, comprenda los inconvenientes causados”.

Otros africanos denunciaron que habían sido expulsados de los espacios.

En vista de la actitud discriminatoria, la Unión Africana expresó su “profunda preocupación”.

Un portavoz de la cadena indicó este martes a la agencia de noticias AFP que el negocio había sido cerrado temporalmente desde el domingo y que los trabajadores del mismo deberán tomar un taller de capacitación.

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi

— Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020