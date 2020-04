Usuarios de redes se quejan de que herramienta del IRS para rastrear envío de cheque de estímulo no sirve

Mientras unos celebran el depósito directo del dinero a su cuenta, otros denuncian que no pueden ni ver el estatus del incentivo por fallas en el sistema

“Payment status not available” (“estatus de pago no disponible”), ése es el mensaje con el que se han topado decenas de cibernautas que buscan en la página del Servicio de Rentas Internas (IRS) el estado del envío de su cheque de estímulo económico que ya millones han empezado a recibir mediante depósito directo.

Bajo hashtags como #IRSDirectDeposit y #StimulusChecks varios usuarios en Twitter han compartido pantallazos con el error en el servicio bajo la categoría “Get my payment” en la página web del IRS.

When the IRS is also practicing social distancing – I’m about 6 feet away from losing my shit. #StimulusChecks #IRSDirectDeposit pic.twitter.com/V3qwPiOmDm — Christina Le (@Itsallwanderful) April 15, 2020

#IRSDirectDeposit Make this trending its happening to everyone! Retweet pic.twitter.com/CqePxC0vG4 — MiniKat (@TTV_MiniKat) April 15, 2020

En el vertical del sitio se especifica que la persona puede obtener información sobre el “estatus del pago”, “el tipo de pago”, y si el IRS necesita más información sobre el potencial beneficiario, como datos de cuenta bancarias.

Además, en la página se especifica que para recibir el incentivo, los residentes deben ser recipientes del Seguro Social, sino llenaron planillas en el 2018 y 2019.

Sin embargo, el aviso que muchos reciben al tratar de acceder en las últimas horas al sistema y procesar su solicitud de información es que “de acuerdo con la información que tenemos en el sistema, no podemos determinar su elegibilidad de pago en este momento”.

A otros le sale que la herramienta experimenta problemas técnicos.

Esta semana, el IRS anunció que el viernes, los potenciales beneficiarios tendrán a su disposición una nueva herramienta que facilitará los procesos vía internet.

Con la nueva funcionalidad de “Obtener mi pago” se espera que los ciudadanos le den seguimiento al estado de su pago, incluida la fecha en que fue programado para depositarse en la cuenta bancaria o enviarse por correo, según el IRS.

“Para ayudar a todos a verificar el estado de sus pagos, el IRS está creando una segunda herramienta nueva que se espera esté disponible para el 17 de abril”, anunció el IRS.

Me continuously logging into Wells Fargo so I can see that $1,200 in my account over and over 🤑 #Stimuluscheck pic.twitter.com/PsTtkqB8pa — Lee Stabler (@stabler_lee) April 15, 2020

Me waking up to see that #StimulusCheck in my bank account pic.twitter.com/BIlN7ujp8J — Socielle D’Stance (@MicahTheModest) April 15, 2020

Me thinking about all the potted meat and toilet paper I’m gonna buy with my #Stimuluscheck pic.twitter.com/3uGZJXCHiP — Larry Dickman (from parts unknown) (@ogmadslick) April 15, 2020

The #stimuluscheck and my regular paycheck hit my account at the same time at 2AM. Stimulus check going straight to savings and some to stocks. In a good mood at work today. Good morning.😂 pic.twitter.com/fbKO4ig2Q2 — Peta (Bread)😘🇯🇲 (@peta_bread25) April 15, 2020

Sin embargo, no todas son quejas sobre el beneficio y el proceso de distribución.

También en la red se multiplicando las publicaciones de cibernautas que celebran haber recibido en sus cuentas bancarias el depósito directo de al menos $1,200 por individuo que empezó a reflejarse esta semana.