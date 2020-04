Belinda, Gloria Trevi, Bronco, Crisitan y más artistas mexicanos cantan “Resistiré” contra COVID-19

Unen sus voces en un emotivo video

En los últimos días, varios famosos han tratado de dar mensajes de esperanza y fe para la pandemia de coronavirus a través de sus redes sociales y ahora muchos de ellos han decidido unir sus voces en un canto con el que aseguran que no se van a dar por vencidos y aguantarán en cuarentena el tiempo que sea necesario.

Belinda, Sandra Echeverría, Gloria Trevi y Paty Cantú, entre muchos otros, grabaron un fragmento del tema “Resistiré”, originalmente creado en España por Dúo Dinámico, y anunciaron que el dinero que se recaude con las reproducciones y visualizaciones de el videoclip en las plataformas digitales serán para una fundación de Carlos Slim que apoyará a la gente que vive al día durante la emergencia sanitaria.

“Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salida y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré”, dice el primer fragmento y el coro de la canción.

Los otros artistas que se unieron para la versión mexicana de “Resistiré” son Ximena Sariñana, María José, María León, Ha Ash, Yahir, Camila, Mijares, Moenia, Benny Ibarra, Aída Cuevas, DLD, Bronco, Cristian Castro, Rio Roma, Horacio Palencia, Lila Downs y Axel Muñiz y hasta el momento el videoclip ya lleva más de 50 mil reproducciones.