Choque de unos 60 autos en autopista de Chicago en plena nevada de abril deja 14 heridos

Al menos 14 personas fueron trasladadas a hospitales del área de Chicago, en el estado de Illinois, este miércoles luego de que unos 60 vehículos se vieran involucrados en un choque en cadena en una autopista en medio de la tormenta de nieve que afecta la ciudad.

El Departamento de Bomberos de la entidad informó que el accidente múltiple se reportó en el Kennedy Expressway, a eso de las 5:45 a.m. de ayer.

Informes iniciales señalan que una baja tracción de los autos en la carretera provocó el choque en cadena.

Fotos en redes sociales desde la escena muestran a algunos autos con nieve muy cerca uno del otro, y otros sobre la valla de seguridad.

EMS plan 2 on Kennedy now secure. We have 14 transports and 32 other patients who have been evaluated and will NOT be transported. Low traction conditions still in place. pic.twitter.com/PlfqG9rb4i

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) April 15, 2020