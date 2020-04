Iowa, Wisconsin e Illinois, tres de los estados de EEUU llenos de nieve en primavera esta semana

Iowa fue otro de los estados que desde el domingo de Pascua han experimentado clima de invierno en plena primavera con la caída de varias pulgadas de nieve.

La zona noroeste del estado fue de las más afectadas, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología citado por medios como Who Radio.

Dicha oficina reportó hasta 11 pulgadas de nieve en pueblos como de Ringsted.

Aunque la caída de nieve leve no es raro en mayo incluso en la zona metropolitan de Des Moines, para meteorólogos como Alan Curtis la tormenta de principios de semana superó las expectativas.

El panorama en Iowa es particularmente raro, ya que hacía pocos días, las temperaturas ascendían a entre los 60 y 70 ºF.

Making afternoon plans? Here's a look at the current radar for southern #Wisconsin. #wiwx https://t.co/ySBeLGXXiO pic.twitter.com/BhQl8DYgsi

— FOX 47 Madison (@fox47madison) April 14, 2020