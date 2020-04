Detective hispano muere de coronavirus tras sobrevivir a cáncer post terrorismo 9/11

Robert Cardona, detective con 19 años de servicio en la policía de Nueva York que sobrevivió a un cáncer relacionado con los ataques de 9/11, murió debido al coronavirus.

Cardona deja huérfano a un hijo de 8 años, informó el jefe de detectives de NYPD, Rodney Harrison.

“Hoy perdimos a otro gran detective por complicaciones de COVID-19″, dijo Harrison en Twitter.

Cardona es al menos el 26to miembro de la policía de Nueva York que muere por complicaciones de coronavirus. Seis de las víctimas han sido miembros uniformados y los otros 20 eran empleados civiles.

Más de 4 mil miembros de la policía de Nueva York han dado positivo por el virus, incluidos 3,350 oficiales uniformados y 730 empleados civiles, destacó New York Post.

El Departamento anunció que comenzaría a tomar las temperaturas de los oficiales en una iniciativa piloto para tratar de detener la propagación del virus a través de las filas.

Con una gran cantidad de empleados enfermos, NYPD ha dado instrucciones a los detectives para que se pongan sus uniformes y ayuden a patrullar las calles.

Los policías han reducido sus acciones, entre colapso en sus funciones y temores de contagio, mientras cientos de reos y sospechosos han sido liberados para evitar más casos de coronavirus en las cárceles triestatales.

Today we lost another great detective to Covid-19 complications. Detective Robert Cardona is a 19 year veteran and leaves behind an 8-year-old son. While assigned to the 13th Precinct Detective Squad, Robert was a 911 cancer survivor and dedicated DEA delegate. pic.twitter.com/WUIdAVBufz

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) April 16, 2020