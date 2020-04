El dinero del subsidio por desempleo no llega para millones de personas que lo solicitaron

Alrededor de 17 millones de personas han solicitado beneficios de desempleo en Estados Unidos en las últimas semanas. Es un número sorprendente que es casi 10 veces más de lo que el sistema ha manejado hasta ahora, en un período de tiempo similar.

Pero, según una estimación reportada por NPR, ese dinero todavía no fluye para casi la mitad de las personas que lo necesitan desesperadamente.

Y otros solo reciben una gota de lo que deberían recibir por desempleo.

Muchas personas han estado sin trabajo durante un mes. Es mucho tiempo para estar sin sus ingresos en medio de la pandemia de coronavirus.

“Es realmente intenso y realmente aterrador”, dijo Nicolena Loshonkohl, una estilista con la que NPR ha estado hablando en Roanoke, Virginia. Es una madre soltera con una hija de 2 años.

Como empleada en un salón local, dice que fue bastante fácil solicitar el desempleo en línea. Y ahora ha comenzado a recibir pagos. Loshonkohl se siente afortunada por eso. Pero hasta ahora, solo recibe $340 dólares por semana. Y eso no cubre su renta, seguro médico, alimentos y otros costos básicos de vida.

“Para ser franco, simplemente no es suficiente”, dice ella.

Eso es porque, hasta ahora, Loshonkohl solo está recibiendo sus beneficios estatales de desempleo.

Se supone que todos los que reciben subsidio de desempleo recibirán $600 dólares adicionales por semana del gran paquete de rescate federal aprobado por el Congreso, la Ley CARES.

Le tomó al gobierno federal hasta la semana pasada enviar información final a los estados. Y los estados han tenido que integrar esos pagos adicionales en sus sistemas de desempleo, a menudo anticuados.

Por lo tanto, muchas personas aún no reciben ese dinero extra.

Y los beneficios de subsidios estatales se basan en los ingresos, por lo que algunas personas obtienen muy poco dinero.

La crisis arroja luz sobre las marcadas diferencias entre los estados en lo que respecta a las prestaciones por desempleo. Los estados establecen los montos de los beneficios, y algunos no le dan mucho dinero a las personas.

En Arizona, por ejemplo, el beneficio máximo de desempleo es de $240 dólares por semana, dice Andrew Stettner, del grupo de expertos no partidista Century Foundation. “En Massachusetts, el promedio es de $550 por semana. Por lo tanto, hay una gran disparidad”, dice.

Everyone’s asking: are workers impacted by #COVID19 actually getting #unemployment checks? Here’s a first look: pic.twitter.com/Ia5mYFce1c

— AndrewStettner (@pelhamprog) April 13, 2020