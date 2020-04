Médicos de Florida piden liberar a 2 mil inmigrantes que están en centros de detención y que podrían morir por coronavirus

Reclaman que las personas mayores y enfermos crónicos sean los primeros en salir

Más de doscientos médicos de Florida está poniendo contra las cuerdas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). En una carta abierta, piden liberar a 2,000 detenidos por casos de inmigración a causa del coronavirus. Además, advierten que sus vidas corren peligro.

La médico familiar Claudia Alejandra Álvarez, una de las facultativas que firmó la carta, seáló que “las complicaciones del coronavirus pueden ser fatales, de una manera progresiva y, algunas veces, de una manera muy rápida”.

Mientras tanto, los que están adentro de estos centros de detención están viviendo una auténtica pesadilla. Guillermo Peña Rabela es uno de ellos y denuncia que no se toman suficientes precauciones.

Te puede interesar: Mueren varios abuelos de coronavirus tras reunirse para jugar a póker en Miami

“No se respetan las normas para combatir el coronavirus y no se respeta la distancia social”, apuntó.

Una situación angustiante también para sus familiares que viven con miedo que estos lugares acaben convirtiéndose en focos de infección del COVID-19.

“Él dice que está asustado, que tiene miedo, porque no hay protección. Además, no le dan respuesta, no le explican nada”, advertía Yadriannis Céspedes, la esposa de Guillermo.

Los médicos piden tomar acción inmediatamente y sacar a todos estos detenidos, especialmente las personas mayores o con enfermedades crónicas.

Te puede interesar: Llegan las morgues móviles a Miami ante un posible aumento de los casos de coronavirus en los próximos días

“La gran mayoría de ellos están ahí por casos civiles, porque no pudieron cumplir con una cita de inmigración o porque lo pararon y estaba conduciendo sin una licencia de conducir”, subrayó Melissa Taveras, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida.

Por eso, quieren que se haga ahora antes de que sea demasiado tarde. Y es que en Florida ya son más de 20,000 los casos positivos. Ya se ha comprobado que el mortal virus no entiende de edad, ni nacionalidad, ni estatus legal.