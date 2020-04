Puede que usted no sea elegible para recibir el incentivo

Los cheques de ayuda por la pandemia del coronavirus, oficialmente conocidos como Pagos de Impacto Económico, ya están llegando a los hogares y las cuentas bancarias de millones de personas en Estados Unidos.

Aquí le respondemos a las dudas más comunes con información oficial del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).

¿Dónde puedo revisar el estado de mi pago?

El IRS ha puesto a disposición de los beneficiarios de los cheques el portal Get My Payment, donde usted puede revisar si ya se le ha depositado el dinero en la cuenta bancaria que reportó en sus declaraciones de impuestos. Si no ha recibido su pago, le recomendamos que entre a este portal.

El sitio web se actualiza solo una vez al día, así que no es necesario que usted lo consulte en repetidas ocasiones. Y tenga en cuenta que las páginas web y aplicaciones de los bancos también están sufriendo problemas por la avalancha de consultas de saldo para saber si ya entró el cheque.

¿Por qué me sale un mensaje diciendo “Payment Status Not Available” (Estado de Pago No Disponible)?

Usted puede recibir este mensaje por varias razones:

¿Qué tengo que hacer si me aparece un mensaje diciendo “Need More Information”?

Significa que usted es elegible para el beneficio, pero el IRS no tiene su información bancaria. Una vez que verifique su identidad a través del portal Get My Payment, podrá proporcionar su información. Si lo prefiere, puede elegir recibir su cheque por correo postal.

¿Por qué la página me dice “Try Again Later”?

Si al utilizar Get My Payment usted proporciona varias veces información incorrecta, su cuenta quedará bloqueada por un lapso de 24 horas. Vuelva a intentar una vez que haya pasado ese período de tiempo.

¿Qué hago si cambié o cerré la cuenta bancaria que registré en mis declaraciones de impuestos?

Para evitar fraudes, usted no puede cambiar su información bancaria a través del portal Get My Payment. Si su cuenta ya no está activa, el IRS le enviará el cheque por correo a la dirección indicada en su declaración de impuestos más reciente.

Si usted no utilizó el método de depósito directo en su última declaración de impuestos para recibir un reembolso, o si su información de depósito directo era inexacta y recibió un cheque de reembolso, sí puede actualizar su información bancaria.

¿Qué hago si me cambié de domicilio?

Solo en caso de que usted quiera recibir por correo postal su cheque por el coronavirus deberá actualizar su dirección ante el IRS. Puede seguir las instrucciones en español para tramitar su cambio de domicilio.

¿Puedo recibir el cheque si aún no he declarado impuestos para 2018 y/o 2019?

Sí, pero antes de recibir el cheque usted tiene que declarar impuestos. El IRS extendió la declaración de impuestos para 2019 hasta el 15 de julio, pero usted tendrá hasta finales de este año para reclamar el beneficio económico por el coronavirus.

¿Tengo que pagar impuestos por los cheques que reciba?

No, este es un fondo de ayuda sobre el que no deben pagarse impuestos. Tampoco se le retendrán los cheques si usted debe impuestos o préstamos estudiantiles. Sin embargo, sí le podrán retener los cheques si usted debe la manutención de sus hijos.

Recibí un correo electrónico del IRS donde me piden información personal para recibir los cheques. ¿Debo proporcionarla?

No. Tenga cuidado con los mensajes que reciba por correo, mensaje de texto, teléfono o redes sociales, ya que son estafas. El IRS jamás le pedirá información personal ni le hará amenaza alguna por esos medios. Solo confíe en las páginas oficiales del IRS que le hemos presentado en este artículo.