Actriz de Televisa, Cecilia Romo, está en terapia intensiva por COVID-19

@ceciliaromomx esta a partir de este momento en terapia intensiva y entubada perdiendo la batalla contra el #covid19. Después de 16 días en el hospital estando estable, hoy dio una caída muy fuerte. Este virus es horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mamá a luchar junto a ella. Les suplico de rodillas que se unan en cadena de oración para darle fuerzas a mamá a luchar un poco más hasta fortalecer sus pulmones. Mi mamá es fuerte y una mujer luchona hasta el final- Porfavor ofrezcan una oración, una meditación y fe para que mamá pueda sobrevivir. Te amo con toda el alma mamá- tu puedes. Tienes una porra entera atrás de ti.