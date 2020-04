Coronavirus: California tiene más de 1,000 muertes por COVID-19

California alcanzó un nuevo hito sombrío el viernes en la lucha contra el coronavirus, ya que el número de muertes atribuidas a COVID-19 superó las 1,000.

El aumento de las muertes se produce incluso cuando el crecimiento de los casos de coronavirus parece estar disminuyendo en el estado.

Las autoridades han acreditado la desaceleración a las estrictas órdenes de quedarse en casa, pero dicen que la tendencia podría revertirse si las restricciones se levantan demasiado pronto.

NEW: CA has 27,528 confirmed positive cases of #COVID19.

3,180 of those cases are in our hospitals. 1,174 of those are in the ICU.

CA is flattening the curve — but we MUST continue to take this seriously.

Stay home.

Practice physical distancing.#StayHomeSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 17, 2020