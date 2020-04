‘Qué ridícula’: Chiquis Rivera recibe críticas feas tras desnudo del ‘pillow challenge’

La cantante se unió al reto viral pero tuvo una respuesta negativa

Las redes sociales no han sido generosas con Chiquis Rivera después de salir al desnudo con el “pillow challenge”. La intérprete de “Animate y Verás” se unió al reto viral que consiste en ponerse una almohada para que parezca vestido.

Para hacer ese truco se necesita despojar de la ropa y sujetar la almohada con un cinturón. Rivera sorprendió a todos sus admiradores cuando se dejó ver muy sensual en Instagram.

Cuando la cuenta oficial de “Un nuevo día” compartió la imagen, las críticas fueron horribles y feas.

“Ella jura y perjura que se le ve linda. Tan ridícula”, escribió un fan. “Necesita una almohada más ancha, esa le queda pequeña”, otro seguidor escribió. “Qué ridícula, costal de papas igual que yo. Mejor que done a la gente que necesita y no se ponga hacer eso”, otro usuario comentó. “Wow, tuvo que [tomar] la almohada king porque la queen no le tapa bien”, otro fan agregó. “Dios mío, que ridícula”, otro usuario puso. “Mejor te hubieses puesto el colchón”, también se pudo leer entre los mensajes.

Aunque no todos los comentarios fueron negativos y entre los mensajes feos hubo quienes la defendieron.

“¿Por qué siempre tienen que poner sus comentarios tan negativos? Ella es feliz y ustedes amargadas. A la gente feliz no les importa los comentarios de gente amargada”, defendió a Chiquis uno de los usuarios.