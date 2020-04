Los $1,200 que Estados Unidos paga a millones para combatir el impacto económico de la pandemia

Imagina que esta mañana, después de levantarte, fuiste a verificar el saldo de tu cuenta bancaria y descubriste que te habían depositado $1,200 dólares, un dinero que nadie te debía, por el que no habías tenido que trabajar y que ¡ni siquiera habías pedido!

Ahora imagina que eso le ocurra a millones de personas en tu país.

Eso es precisamente lo que esta semana ha empezado a pasarle a millones de personas en Estados Unidos.

Algunos analistas estiman que entre 125 millones y 150 millones de personas están recibiendo este pago que forma parte de un gran paquete de estímulo a la economía aprobado para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

La ayuda, que consiste en un pago único, es especialmente útil para los 22 millones de personas que se han quedado sin empleo en este país las últimas semanas.

Aunque, para algunos, quizás lo más sorprendente es que no necesitas haber perdido tu fuente de ingreso para beneficiarte.

Perplejas o agradecidas, muchas personas han reaccionado en las redes sociales tras recibir los fondos dando gracias al “tío Sam”, la figura con la que desde hace más de un siglo se suele identificar popularmente al gobierno estadounidense.

“Gracias, tío Sam por el cheque #1.200MásRico”, escribió en su cuenta de Twitter un usuario identificado como @Salvatierra559.

Thank you. Uncle Sam for the check #1200richer

Otro tuitero que se hace llamar Johnny Mack expresó una suerte de “resignación” por el pago.

“Como estoy trabajando realmente no necesito el cheque de estímulo por la pandemia del tío Sam. Pero si insisten en darme el dinero, okay. Gracias, presidente Trump”, escribió.

Because I’m working

I really don’t need a stimulus pandemic check from Uncle Sam

But if they insist on giving me money

Okay

Thank you

President Trump 🇺🇸😃

— Johnny Mack (@JohnnyM07247567) April 16, 2020