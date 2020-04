NY registra baja sustancial de nuevas hospitalizaciones por coronavirus en últimas 24 horas

El gobernador Andrew Cuomo anunció que aunque hubo 481 nuevas muertes, con 1,308 las admisiones diarias en hospitales siguen bajando, al igual que la curva de contagios

En medio de las malas noticias que significan las muertes diarias que sigue dejando el COVID-19, que en las últimas 24 horas acabó con la vida de 481 personas más, hay una buena noticia, o al menos, una noticia alentadora. Las hospitalizaciones diarias, que a principio de este mes pusieron en jaque al sistema de salud de Nueva York, cuando se llegaron a registrar más de 3,100 casos diarios, sigue en reducción continua por octavo día consecutivo, y en el último día presentaron el nivel más bajo hasta ahora, con un total de 1,308 nuevas admisiones a hospitales.

Así lo informó este martes el gobernador Andrew Cuomo, al destacar que la cifra representa casi un 17% menos, comparado con el día anterior, y 58% menos en relación al momento más complicado hace un par de semanas. Hasta el cierre de esta edición, el total de muertes en el estado era de 14,828, de las cuales 9,562 se registraron en la Gran Manzana. Los contagios aumentaron a 256,555, de ellos 134,874 en los cinco condados.

A pesar de estas cifras, el mandatario estatal reiteró que los datos distan mucho de mostrar que la pesadilla del COVID-19 ya pasó, aunque dan una luz en el camino.

“La curva de contagios sigue bajando y ahora están llegando 1,300 casos de nuevos pacientes con COVID-19 cada día. No es una noticia nada buena, pero en otro contexto (el de las cifras sí) (…) los casos de personas entubadas también siguen disminuyendo”, aseguró Cuomo, explicando que la propagación del virus se ha estado moviendo de manera distinta en cada región del estado, por lo que las autoridades de Salud están muy atentas a seguir ese comportamiento para poder actuar.

“Hemos estado mirando la manera como se expande el virus en el estado y lo vemos como un fuego que cambia de dirección y nos estamos moviendo según donde el incendió esté”, agregó el líder político, explicando que dependiendo los recursos que se necesiten en ciertos condados, como equipos médicos e incluso personal por el auge de casos, están listos para manejar la situación.

Cuomo advirtió que gracias a que en muchas unidades clínicas los casos registrados son menores que lo que se anticipaba, las autoridades de Salud han podido controlar las cosas, y hasta mencionó que en algunos hospitales, debido a la falta de pacientes, han tenido que despedir personal.

Insistencia: No hay que bajar la guardia

Y a pesar de que actualmente la situación no es caótica, el Gobernador insistió en no bajar la guardia y pidió a los neoyorquinos que continúen cumpliendo las normas de la cuarentena y el distanciamiento social.

“En estos momentos lo importante son dos cosas: número 1, no hacernos daño (evitando el aumento de contagios o el resurgimiento de casos) y segundo, trabajar en un plan para la reapertura del estado. Hemos pagado un precio tremendo para estar donde estamos hoy, para lograr controlar a la bestia y no podemos ceder. No retrocedamos”, advirtió Cuomo.

El mandatario insistió en la urgencia de contar con suficientes pruebas de detección del COVID-19 y de anticuerpos, como herramienta fundamental para volver a la “normalidad”, y aseguró que ese sería su principal tema de conversación durante la reunión que sostuvo en la tarde del martes con el presidente Trump en Washington.

“Nadie nunca se imaginó que el sistema de pruebas sería superrelevante para sobrevivir, pero lo es”, destacó el Gobernador, explicando que los 221 laboratorios que hay en el estado que pueden sumarse a la producción de pruebas, necesita suministros y máquinas para hacerlo.

El mandatario insistió en que el Gobierno federal debe desempeñar un rol más comprometido en la expansión de la capacidad de producción de las pruebas.

“Tengo el instinto de distanciarme de él (Trump), pero esta es una situación en la que necesitamos que todos trabajemos juntos”, dijo Cuomo. “Lo que debemos hacer es mirar el papel que cada uno debe jugar, ver como lo hacemos y que el Gobierno federal sea socio del Estado en esto”.

Cifras del coronavirus en NY