Cuomo anuncia la creación de un ‘ejército de rastreo’ de casos de coronavirus en NY

El Gobernador reveló el inicio de una nueva fase para contrarrestar el avance del COVID-19, con un programa que ayudará a diseñar el ex alcalde Michael Bloomberg

Los nuevos datos sobre el comportamiento del coronavirus en Nueva York reafirman que la curva de contagios sigue disminuyendo, por lo que las autoridades estatales y municipales empezaron a implementar ya nuevas medidas, encaminadas a la eventual reapertura del estado y el freno de la pandemia. Las muertes en las últimas 24 horas fueron 474, es decir 7 menos que el día anterior, cuando se reportó la pérdida de 481 vidas a causa del COVID-19, lo que elevó el total de fatalidades a 15,302, de ellas 9,944 ocurridas en la Gran Manzana.

Así lo manifestó este miércoles el gobernador Andrew Cuomo, tras anunciar que ya entró en vigor una nueva fase para controlar todavía más la propagación del brote, en la que además de lograrse el aumento en las pruebas del virus, de 20,000 a 40,000 diarias, se puso en marcha un plan para rastrear a los nuevos contagiados que no son hospitalizados, para evitar que contagien a otras personas y que puedan ser aislados.

“Estamos construyendo un ejército de rastreo”, comentó el mandatario estatal, al tiempo que reveló que el ex alcalde Mike Bloomberg, quien donó $10 millones de dólares, ayudará al Estado a desarrollar e implementar el programa de pruebas y rastreo de las personas que han tenido contacto con personas infectadas.

“Michael Bloomberg diseñará el programa, diseñará la capacitación, hará una contribución financiera. Tiene una visión tremenda tanto desde el punto de vista gubernamental como desde el punto de vista comercial del sector privado”, dijo Cuomo, explicando que el nuevo plan, que ya arrancó con la selección de 500 personas que rastrearán, pretende que a medida que el Estado aumente su capacidad para detectar el COVID-19, se pueda aumentar el rastreo y aislamiento de personas que han estado en contacto con pacientes infectados.

“Eso será clave para contener el brote”, agregó el Gobernador, manifestando que tras su reunión del martes con el presidente Trump, el Gobierno federal se comprometió a ayudar económicamente con $1,300 millones de dólares para el programa de detección y rastreo del virus.

Hospitalizaciones siguen bajando

Y asegurando que las reducciones en hospitalizaciones, que bajaron a 13,599, son una buena señal de que las cosas van por buen camino y que se junto al rastreo de casos se puede seguir controlando al virus, Cuomo mencionó que en el plan participarán la Universidad Johns Hopkins, la organización Vital Strategies sin fines de lucro, al igual que más de 35,000 estudiantes de CUNY y SUNY.

Hasta el cierre de esta edición, los contagios el miércoles ya sumaban los 258,500, de los cuales 138,435 eran en los cinco condados, tras la aparición de 5,526 nuevos, por el incremento de pruebas.

“Esta es una empresa monumental, todos lo haremos. Será en cuestión de semanas no de meses, para hacer esta empresa súper ambiciosa”, acotó el mandatario estatal, agregando que en el plan trabajará conjuntamente con los gobernadores de Nueva Jersey y Connecticutt, pero admitiendo que será imposible rastrear a todos los contagiados. “Nos están ayudando a diseñar los componentes programáticos operativos y tecnológicos de nuestro programa de seguimiento de contactos (…) El seguimiento comenzará, en realidad está comenzando ahora. Pero tiene que ser llevado a un nivel que nadie había imaginado antes”, advirtió Cuomo, quien destacó que el trabajo se hará conjunto con los municipios como la Ciudad de Nueva York.

Alcalde también anuncia rastreo en NYC

Sobre el tema, el alcalde Bill de Blasio también anunció este miércoles que para evaluar a la mayor cantidad de personas posible, la Ciudad establecerá sitios en las comunidades de los cinco condados para recolectar muestras y analizarlas fuera de las clínicas y hospitales para minimizar la carga sobre el sistema de salud.

“Para rastrear a los que dieron positivo por COVID-19, la Ciudad trabajará con cada persona para conectarse con ellos de inmediato para cuidarlos y ayudarlos a aislarse de forma segura en su hogar, un hotel o un hospital“, aseguró el mandatario.

De Blasio explicó que en esos casos la Ciudad también se asegurará de que los contactos cercanos de quienes estén contagiados serán localizados, evaluados y puestos en cuarentena.

“Se contratarán rastreadores de contacto adicionales para expandir sustancialmente el grupo existente de 200 detectives de enfermedades y rastreadores de contacto existentes en la Ciudad”, agregó el Alcalde. “La Ciudad proporcionará comidas, ropa limpia y recargas médicas para cualquier persona aislada y en cuarentena que pueda necesitar asistencia. Mediante el uso de la telemedicina, la Ciudad realizará controles médicos remotos en personas aisladas y en cuarentena y evaluará a las personas con síntomas para determinar si deben realizarse pruebas o no”.

¿Es la cura peor que la enfermedad?

En su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, el Gobernador criticó a quienes le reclaman mayores acciones y ayuda para aquellos neoyorquinos afectados con el cierre del Estado, entre ellos trabajadores indocumentados, que no están recibiendo ningún tipo de ayuda económica ni federal ni estatal.

Tras conocer que a las afueras del Capitolio en Albany había decenas de manifestantes, Cuomo, en un tono visto por muchos como arrogante y por otros como desconsiderado hacia las necesidades de aquellos que no tienen ningún ingreso y que están desesperados, insistió en que se mantendrá en su postura de no reabrir pronto los negocios.

“Ellos dicen que la cura es peor que la enfermedad: la enfermedad es la muerte... ¿Cómo puede la cura ser peor que la enfermedad si la enfermedad es la muerte potencial?”, respondió el mandatario a las quejas del aumento de problemas económicos.

“Dificultades económicas, sí, es algo malo, pero no es (un asunto) como la muerte ¿Estrés emocional por estar encerrados?, es malo, pero no es la muerte. La violencia doméstica en aumento, es algo muy malo, pero no es la muerte, y no la muerte de otra persona. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esta ecuación. Sí, es tu vida, haz lo que quieras, pero ahora eres responsable de mi vida. Tienes una responsabilidad conmigo. No se trata solo de ti”, aseguró el mandatario estatal, quien luego desenfundó de manera más fuerte contra aquellos que piden volver al trabajo para tener ingresos.

“¿Quieren volver a trabajar? Agarren un trabajo como trabajador esencial. Háganlo mañana. Ahí hay muchos trabajos”, concluyó el mandatario.

Coronavirus y programa de rastreo en cifras: