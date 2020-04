La teoría sobre vacuna contra coronavirus de la que hablaron dos periodistas en la Casa Blanca

Un periodista y un fotógrafo que cubren la conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre coronavirus tuvieron una conversación que desató sospechas sobre una supuesta vacuna e, incluso, que la pandemia era “un engaño”.

La conversación fue entre personal de Fox News y The New York Times, quienes aclararon que todo se trató de una broma entre ellos.

El corresponsal en jefe de la Casa Blanca de Fox News, John Roberts, y el fotógrafo de The New York Times, Doug Mills, intercambiaron opiniones diciendo que COVID-19 fue un “engaño” y que “todos” los periodista habían sido “vacunados”.

El video suma más de 1.3 millones de reproducciones.

WTH is this about vaccines???

Very Interesting exchange Caught on (GST HOT MIC) between FAKE NEWS @FoxNews @johnrobertsFox

and a FAKE NEWS Tech at Todays White House Press Briefing!#coronavirus

FULL pic.twitter.com/BEV6iE4d9y

— Girl In Texas (@Katj512) April 21, 2020