Nueva Jersey tuvo su día más mortal y sigue siendo el 2do estado con más contagios de COVID-19

“No son números, son seres humanos”, destacó el gobernador Phil Murphy ayer al anunciar que su estado había tenido el día más funesto de la pandemia con 379 muertos en 24 horas.

Ello elevó a 4,753 el número total de fallecidos entre 92,387 contagios, colocando a NJ como el segundo estado más afectado del país, aunque aún muy por debajo de su vecina Nueva York, que tiene 20,167 muertos y más de 256 mil casos.

A pesar de ver un aumento en las muertes, Murphy dijo que el estado tiene un aplanamiento significativo de la curva de casos. Sin embargo, dijo que “no es suficiente” como para levantar la cuarentena.

“Necesitamos comenzar a ver que la curva finalmente comience a disminuir. Debemos mantener nuestras políticas de distanciamiento social vigentes durante al menos las próximas semanas”, insistió Murphy, citado por Pix11.

