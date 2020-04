Un hombre irrumpe en una casa de Miami, pero no quería robar: solo necesitaba comida e internet para su familia

Se produjo un robo en Miami, pero en esta ocasión el ladrón no quería dinero, ni oro ni joyas.

El hombre que irrumpió en una casa dentro de una comunidad cerrada en Pembroke Pines durante la noche solamente quería comida e internet para su familia.

Anderson Cooper PEMBROKE PINES, Fla. – In this case, the robber didn’t demand money, gold or jewelry.

The man who broke into a home inside a lakefront gated community in Pembroke Pines overnight wanted food and internet for his family. Sarasota County https://t.co/O2RzLXXjIl

