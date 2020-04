Arrestan a un entrenador de fútbol de Miami por pedir a una niña que le practicara sexo oral durante la cuarentena

Un entrenador de fútbol y atletismo de Miami (Florida) ha sido acusado de abusar sexualmente de una niña de 14 años y tratar de organizar un encuentro para tener sexo oral en plena cuarentena.

La policía de Hollywood arrestó a Jocques Jerrod Richardson, de 37 años, que, según dicen, trabaja como voluntario en la Liga Atlética de la Policía de Hallandale Beach y en la Escuela Preparatoria Chaminade-Madonna College.

LOCAL COACH ARRESTED: A football and track coach is accused of molesting a 14-year-old girl and trying to arrange a meetup for oral sex https://t.co/gO16jijqUX

