Cinco semanas que eliminan 11 años de creación de empleo

Uno de cada siete trabajadores ha solicitado el seguro de desempleo

El coronavirus ha deshecho en el mercado laboral lo que 11 años de crecimiento económico habían hecho.

El departamento de Trabajo hizo público que hasta el viernes pasado 4,427,000 millones de trabajadores habían solicitado el seguro de desempleo en una semana.

Se trata de un número extraño en esta estadística semanal que se suma a los que son así desde hace cinco semanas.

Desde que se cerraron las tabulaciones correspondientes al 21 de marzo, la primera muestra de las consecuencias del cierre de la economía, hasta ahora han sido 26,429 millones de personas las que han solicitado la ayuda para contrarrestar los efectos de haber perdido el empleo. Desde noviembre de 2009, cuando empezó a crearse tímidamente empleo en la salida de la Gran Recesión, se habían creado unos 22,4 millones de empleos.

No hay precedentes.

Según Heidi Shierholz, economista del Economic Policy Institute (EPI) y ex economista jefe del departamento de Trabajo en la Administración Obama, uno de cada siete trabajadores de EEUU ha solicitado el seguro de desempleo.

Antes de que la crisis de salud llegara a EEUU la tasa de desempleo estaba en porcentajes históricamente bajos. En concreto, en febrero estaba en un 3.5%. En marzo, con los primeros despidos se llegaba al 4.4% pero solo se contabilizaron 701,000 pérdidas de empleo. Ahora se teme que las cifras de abril apunten a porcentajes de dos dígitos.

Es un dato que se conocerá el día 8 de mayo pero los analistas ya calculan que se pueda llegar a rondar una tasa de dos dígitos. Shierholz, explicaba que una pérdida de trabajos de esta magnitud debería equivaler al 18.3% de desempleo. No obstante, advierte, cuando se conozca la tasa oficial seguramente no se llegue a este porcentaje porque solo se contará en ella a quienes buscan activamente empleo, algo complicado cuando hay poco que buscar.

Los economistas de Oxford Economics creen que el total de empleo que se podría perder debido a esta crisis se puede acercar a los 30 millones de puestos de trabajo y no se espera que el mercado laboral vuelva a los niveles de empleo de 2020 hasta dentro de dos años.

Y los que están solicitando estas ayudas saben que estas cifras pueden no ser del todo reales porque muchos aún están a la espera de que su solicitud de desempleo sea aceptada. Es decir, no se han solucionado todos los cuellos de botella que pueden resultar en una estadística aún más elevada. Además, hay quienes no pueden optar a estas ayudas, los inmigrantes indocumentados y muchas personas que trabajan en la economía informal.

En el estado de Nueva York el gobernador, Andrew Cuomo, ha reforzado el sistema de procesos de gestión de peticiones del seguro con 2,700 operadores más y el apoyo de empresas como Google, Deloitte y Verizon para gestionar los picos de actividad en las líneas telefónicas y de Internet, pero aún así sigue habiendo problemas debido al fuerte volumen de entrada de peticiones.

“Algunos estados están viendo un aumento muy agudo en el número de peticiones de desempleo y en Florida la subida es de 379,012 de ellas, pero algunos estados grandes registran menos como California, Nueva York y Michigan donde hay unas 100,000 menos”, observan los analistas de Oxford Economics.

Para los analistas de Barclays, que se hayan estabilizado en algunos lugares es una buena noticia.

Los estados donde se han visto más solicitudes de desempleo son Hawaii, Kentucky, Michigan, Rhode Island, Nevada, Georgia y Pensilvania.