La curiosa fórmula para robar miles de dólares de las tiendas de Miami sin que nadie se dé cuenta

Cuatro ladrones entraron en tiendas de North Lauderdale, Tamarac, Oakland Park y Margate, y tomaron artículos de los estantes, los pusieron en un carrito, salieron sin pagar por ellos y luego los cargaron en su automóvil.

Los detectives de la Oficina del Sheriff de Broward dijeron que el grupo ha robado miles de dólares en artículos desde que comenzara la crisis sanitaria en marzo.

El incidente más reciente ocurrió el martes 14 de abril, cuando ingresaron a la tienda Family Dollar ubicada en el 7200 Southgate Blvd. en North Lauderdale y robó varias cajas de pañales. El viernes 20 de marzo, productos valorados en pañales y productos para bebés de Walgreens en 8199 N. University Drive en Tamarac. El lunes 9 de marzo se salieron con $900 en pañales de un Publix de Oakland Park ubicado en el 950 E. Commercial Blvd. Los detectives creen que también robaron en Walgreens y en CVS en Margate.

A group of serial shoplifters have stolen thousands of dollars worth of diapers in four different cities. Police want your help identifying them. Take a look at the photos. https://t.co/OHmSQ8SlWN

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 24, 2020