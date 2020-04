Video muestra formación de mortal tornado en Oklahoma

Un video grabado esta semana en Oklahoma muestra la formación de uno de los tornados que azotó ese estado.

Matthew Anderson captó el momento en que el sistema se va fortaleciendo en hondonadas y se expande a las alturas.

Mientras graban, se escucha el grito de los testigos que, sin embargo, no se les ve corriendo para prevenir cualquier impacto del torbellino.

Oklahoma fue uno de los estados del sudeste de Estados Unidos afectados por estos fenómenos que dejaron al menos cinco personas muertas.

De acuerdo con la Administración de Emergencias del condado de Marshall (Oklahoma) citada por RT Noticias, dos personas fallecieron en la entidad, mientras que varias resultaron heridas en la ciudad de Madill.

Tornados, lluvias y tormentas eléctricas al mismo tiempo en varios estados de EEUU

Here's more video of tonight's Madill, OK tornado RIGHT as it formed. This is a prime example of how quickly tornadoes can become violent! (Video courtesy: Matthew Anderson) #OKWX #Tornado pic.twitter.com/zmkxE57FAF

— Aaron Brackett (@Aaron_Brackett) April 23, 2020