Actor de “Indiana Jones” murió de un infarto fulminante a los 52 años

Dimitri Diatchenko también participó en Sons of Anarchy

El actor Dimitri Diatchenko, que se desempeñó en Diarios de Chernobyl de Oren Peli, murió de manera repentina a los 52 años, se cree que de un ataque al corazón.

El agente de Diatchenko, Roger Paul, confirmó la noticia a Deadline y detalló que la muerte ocurrió el 21 de abril en Daytona Beach, Florida.

Si bien los resultados de la autopsia están pendientes, el agente de Diatchenko dijo que la muerte del actor parecía ser un ataque cardíaco o relacionado con una descarga eléctrica en un trabajo la semana anterior.

Nativo de San Francisco, Diatchenko era un estadounidense de primera generación de ascendencia ucraniana, griega y sueca. Consiguió papeles protagonistas y recurrentes en Sons of Anarchy, Cómo Conocí a Vuestra Madre, Bones, 2 Broke Girls y Criminal Minds.

Diatchenko tenía una habilidad especial para retratar personajes rusos y lo hizo en las películas Get Smart, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull y Chernobyl Diaries.

El trabajo de doblaje de Diatchenko apareció en Teenage Mutant Ninja Turtles, Family Guy y The Wild Thornberries.

Al actor le sobreviven sus hermanos, sobrinas y sobrinos. En lugar de flores, su familia solicita que se hagan donaciones.

