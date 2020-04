El país en vías de desarrollo que gana la batalla al coronavirus con pruebas de $1 dólar

Un país en vías de desarrollo está dando una lección de buena voluntad en la lucha contra el coronavirus.

Senegal, ubicado en el oeste de África y uno de los países más pobres del mundo, usa recursos conocidos para prevenir los contagios de COVID-19 entre sus cerca de 16 millones de habitantes.

Relacionado: Directora de urgencias de hospital de Manhattan se suicida por el estrés del coronavirus

Uno de ellos es usar un laboratorio para desarrollar pruebas de COVID-19 valoradas en $1 dólar por unidad. Allí científicos se han basado en su experiencia contra la fiebre amarilla y el ebola para luchar con eficiencia contra el coronavirus. La posibilidad de tener pruebas disponibles ayuda a contener la propagación del virus ya que hay más datos para aislar pacientes o personas en contacto con infectados.

Adicionalmente, según un reporte de Aljazeera, ingenieros han conseguido crear respiradores artificiales con impresoras 3D por un costo de $60 dólares la unidad. Al país le costaría un mínimo de $16,000 por unidad la importación de los aparatos que se utilizan en naciones de mayores recursos.

This is why SENEGAL is trending incase you are wondering… pic.twitter.com/OWCw2HSsd3

— Fatima Yerima Askira (@Fatiskira) April 26, 2020